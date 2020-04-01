Türkiye'de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye'de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı - Haberler
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Güncel

Türkiye'de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı

Türkiye'de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı.

01.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:26
Türkiye'de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı

Türkiye'de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı.

TÜİK, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) 2019 istatistiklerini açıklayarak ülkemizde 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandığı belirtti.

Alınan bilgiye göre, yayımlanan materyallerin sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 2,1 artarak 68 bin 554 oldu. Yayıncılar tarafından 2019 yılında; 61 bin 512 kitap, 415 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 6 bin 72 web tabanlı elektronik kitap, 186 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 369 diğer olmak üzere toplam 68 bin 554 materyal için ISBN alındı.

Yayınların yüzde 28,3'ü eğitim konusunda gerçekleştirildi. Yayınlar konularına göre incelendiğinde; yayımlanan materyallerin yüzde 28,3'ü eğitim, yüzde 18,2'si yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 16,7'si akademik, yüzde 16,3'ü yetişkin kültür, yüzde 15,1'i çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5,4'ü ise inanç konulu olarak yayımlandı. Yayımlanan materyallerin yüzde 90'nının yayın dili Türkçe, yüzde 6,6'sınin İngilizce, yüzde 3,4'ünün ise diğer diller olarak gerçekleşti.

Materyallerin konusuna göre yayın sayısı, 2013-2019

Türkçe dışındaki dillerdeki materyallerin dillerine göre yayın sayısı, 2018-2019. Satılan kitap bandrolü sayısı yüzde 3,2 arttı. Satılan kitap bandrolü sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 3,2 artarak 423 milyon 602 bin 828 adet oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Haberler
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor Haberler
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor
Taciz şüphelisi, polisleri görünce kendisini eve kilitledi Haberler
Taciz şüphelisi, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesi risk taşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Haberler
Koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesi risk taşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
'Devlete zarar vermeyelim' diyen yaşlı adam, eve dolmuşla dönmek istedi Haberler
'Devlete zarar vermeyelim' diyen yaşlı adam, eve dolmuşla dönmek istedi
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Somalili diplomat 'Türkiye mazlumların dostudur' dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Defne Samyeli Seren Serengil Chloe Loughnan Nurgül Yeşilçay
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Rüştü Reçber Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Türkiye'de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:44:16. #1.15#
title