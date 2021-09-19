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Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Atatürk Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Atatürk Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Atatürk Üniversitesi arasında birlikte çalışmaya yönelik bir protokol imzalandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Atatürk Üniversitesi arasında birlikte çalışmaya yönelik bir protokol imzalandı.

İmzalanan protokol çerçevesinde federasyona bağlı sporcuların test ve ölçümleri, Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi'ndeki Sporcu Performans Ölçüm, Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek

Son teknoloji cihazlarla uzman akademisyenler tarafından kuvvet, dayanıklılık, beceri, koordinasyon, reaksiyon, vücut kompozisyon analizi ve nöro-fizyolojik testlerinin uygulandığı merkezde, sporcuların branşlarına özel ölçümleri yapılabilecek.

Merkezde düzenlenen imza töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, alınan iş birliği kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversite olarak önemli bir yapılanma süreci içerisinde olduklarını belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz yeni nesil tasarım ve dönüşüm projesi kapsamında sistemlerinin tamamını yeniliyor. Buradaki temel felsefemiz, sadece araştırma ve eğitim yapan üniversite olmaktan çıkmak. Topluma hizmet eden, eğitim ve araştırmayı, toplumsal katkıyı harmanlayan yeni bir metodolojiyle özellikle sivil toplum, kamu ve girişimcilere faydalı bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. Merkezimiz de bu amaçla kuruldu. Kamuoyuyla, sivil toplumla etkileşimli bir merkez olacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi mevcut. Merkezimizin orayı da destekleyen bir yapısı var. Özellikle sportif alanda etkin federasyonlarla iş birliği yapmamız bizim hem uluslararası düzeyde proje geliştirmemizi hem de merkezin yayın sayısının artması açısından çok kritik öneme sahip."

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir de federasyon olarak son dört olimpiyata sporcu gönderdikleri söyledi.

Üniversitenin yaptığı bu hizmetin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Özdemir, "Bu hizmet, sporcularımız ve ülkemiz içinde çok önemli. Bizim daha önce böyle fırsatlarımız olmuyordu. Bu testler için nadir olarak yurt dışından destek alabiliyorduk. Türkiye'de birkaç tane belki bu seviyede tesis vardır. Erzurum gibi kış sporlarında çok önemli bir şehirde böyle bir üniversite ile iş birliği yapmak bizi çok memnun ediyor. Bunun faydalarını ve sporcularımızın üzerindeki etkisini çok kısa sürede göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İmza törenine Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kıyıcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de katıldı.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri
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