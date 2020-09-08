Son Dakika! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Son dakika! Türkiye'deki koronavirüs salgınından etkilenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir personel virüs nedeniyle hayatını kaybederken bu ölüm Meclis'te korona kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

08.09.2020 11:12 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:42

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde insan kaynakları biriminde çalışan 34 yaşındaki bir memur, cuma günü rahatsızlanmasının ardından dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölüm TBMM'de salgın kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

CUMA GÜNÜ HASTANEYE BAŞVURDU

İnsan kaynaklarında görevli memur İ.S., cuma günü rahatsızlanarak hastaneye gitti. Ancak durumunun hastanede tedaviyi gerektirecek boyutta olmaması nedeniyle tedavisine evde devam edildi.

DÜN HAYATINI KAYBETTİ

İ.S. dün ateşinin tekrar yükselmesi nedeniyle bir kez daha hastaneye gitti ve yatarak tedavisine başlandı. Ancak durumunun ağırlaşması üzerine görevli memur hayatını haybetti.

İDARİ İZİNLİYDİ

Öte yandan edinilen bilgiye göre ailesinde Kovid-19 tanısı konulan kişilerin bulunduğu memur, idari izinli olarak evinde bulunuyordu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Haber Yorumları (10)
EYVAH: şimdi tüm vekiller günde 3-4 kere test yaptırır, piyasada test kalmaz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DÜRBÜNLÜ: meclisten tüm sıkıntılarımızı unutturacak ve iyice bunalmış halkımıza adeta bayram ettirecek güzel haberler bekliyoruz.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SİLO: Neden isim yok pek inandirici degil.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Yasemin Özilhan Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Erkan Kamat Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Son Dakika! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 11:42:22. #1.14#
title