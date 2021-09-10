Türkiye böyle bir tartışma görmedi
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Türkiye böyle bir tartışma görmedi

Türkiye böyle bir tartışma görmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'da iki porselen devinin oğulları arasındaki atışmalar, sosyal medyayı salladı.

Kütahya'da iki porselen devinin oğulları arasındaki atışmalar, sosyal medyayı salladı.

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral (51) ve Güral Porselen Yönetim Kurulu üyesi Ali Güral'ın (41) Instegram'da yaptıkları paylaşımlar, Türkiye ve Kütahya'da gündem oldu.

Kütahya Porselen'in sahibi Nafi Güral'ın (76) oğlu Erkan Güral, amcası İsmet Güral (72) ait Güral Porselen yöneticilerine yönelik yaptığı paylaşımda ürün, teknoloji ve projelerinin taklit ettiğini ileri sürdü.

Erkan Güral, Instegram hesabından, "Ürünlerimizi taklit edersin, teknolojimizi taklit edersin, projelerimizi taklit edersin, yaptıklarımızı taklit edersin, ama 8 aydır kullanmakta olduğumuz ismi de mi taklit edersin? Söz konusu Güral Porselen ve aciz yöneticileri ise evet her şeyimizi taklit ederler! Yeni seramik fabrikası yatırımımızın başladığı 26 Ocak 2021 tarihinde yapmış olduğum basın toplantısında fabrikamızın isminin "29 Ekim" olacağını kamuoyu ile paylaşmıştım. O tarihteki gazetelerde yer alan bir kaç haberi aciziyetlerinin ispatı olarak sizlerle paylaşıyorum. Çünkü duyuyorum ki 7 yıl önce inşaatına başlayıp hala bitiremedikleri, "bitmeyen" fabrikanın ismini 29 Ekim olarak kullanmaya başlamışlar. Olsun, kullansınlar. Bize bakarak yapmaya çalışacakları daha çok işimiz olacak. Biz yapacağız, iş bilmeyen taklitçiler yaptıklarımızı taklit edecekler. Ama benim Güral Porselencilere bir tavsiyem olacak; bilsinler ki taklit edilemeyen tek şey kalitedir ve kalitesine güvenenlerin tek işi daha iyisini üretmek ve başarmaktır. Biz başaracağız, onlar imrenerek seyredecekler" paylaşımını yaptı.

Erkan Güral, paylaşımında, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı ve amcası olan İsmet Güral, Güral Porselen'in yönetim Kurulu üyeleri Harika ve Ali Güral ile Güral Porselen'in Genel Müdürü Naci Pekcan'ı da etiketlemesi dikkat çekti.

"Kötü komşu, insanı ev sahibi yapar"

Güral Porselen Yönetim Kurulu üyesi Ali Güral, Erkan Güral'ın paylaşımına, "Tavsiyeni de al, kendine sakla" diyerek cevap verdi.

Ali Güral, "Kötü komşu, insanı ev sahibi yapar misali; Allah razı olsun, sayende şehrimiz Kütahya'mızı da en az 10-11 fırınlık bir tane daha seramik fabrikası yatırımı sahibi yapıyorsun, nasipse hayırlısıyla bin kişi 1'e 1 ve bilfiil nasiplenecek. Soğuk Füzyon'u sen mi buldun ki o kadar böbürleniyorsun!? 'Elon Musk'mısın ki seni imrenerek izleyelim!?Be mübarek, Nikola Tesla mısın ki o senin olmayan hangi muhteşem teknolojini kullanalım!? MRNA teknolojisini sen mi buldun ki başarını izleyelim! Tarih: 25 Kasım 2012: Yer Zafer Havalimanı: Devlet büyüğümüz huzurunda iken bile rahat durmayıp amcan olan biricik Babama amca yerine 'Bu beyfendi' diye hitap etmen, devlet büyüğümüzün de dikkatini çekip seni uyarması (Nasıl konuşuyorsun dikkat et o senin amcan, Baba yarın demesi) yetmiyormuş gibi bir de üzerine tuzu biberi olan 'Hacca' gittik beraber 'Maalesef' deyip devlet büyüğümüzü kızdırıp, ulu orta fırça yemen yetmemiş gibi sene 2021'de bile vefasızlığının had safhasını yaşayıp şimdiki servetini yapmana yardımcı olan 3 ana kişiden birisi olan amcanı Instagram üzerinden sözde 'Aciz yönetici' sıfatıyla etiketleme terbiyesizliği yapıyorsun ya takdir bunları okuyanların. Allah, gösterir de nasip olursa; zamanı ve yeri geldiğinde de delikanlı şekilde anlatırız o meşhur '7' senenin ve de evveliyatının özetini Allah'ın izniyle evvel Allah. Cenab-ı Hak, herkesin de rızkını verir. Rahat ol. Motivasyon aktörümüzü yaptığın için de bu konuda Allah tekrardan razı olsun" paylaşımını yaptı.

Yeğenler Ali ve Erkan Güral

Erkan Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kütahya Porselen'in sahibi Nafi Güral'ın oğlu. Ali Güral Güral Porselen Yönetim Kurulu üyesi, Güral Porselen'in sahibi İsmet Güral'ın oğlu. Ali Güral, Kütahya birinci OSB'de bin kişinin istihdam edileceği bir seramik fabrikası kurma çalışmalarının devam ettiğini ve yıl sonuna doğru hizmete açmayı planladıklarını dile getirmişti. - KÜTAHYA

Türkiye böyle bir tartışma görmedi
Türkiye böyle bir tartışma görmedi
Türkiye böyle bir tartışma görmedi
Türkiye böyle bir tartışma görmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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