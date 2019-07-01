Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 27 Haziran'da başlayan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (BBDF) faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce Şampiyonası sona erdi.

Şehit Samet Cantürk Bocce Spor Salonunda yapılan müsabakalara yıldızlar, gençler, büyük kadın ve erkeklerde çeşitli illerden gelen 230 sporcu katıldı.

Boccenin volo disiplininde yapılan şampiyonada sporcular altın nokta, basamak, röle, röle-miks, geleneksel ve kombine disiplinlerindeki müsabakalarda mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların ödüllerini TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen ve federasyon yekilileri verdi.

Bocce Branşından Sorumlu Asbaşkan Faik Kapsız, yaptığı açıklamada özellikle yıldızlar ve gençler kategorisindeki müsabakaların Boccenin geleceği adına kendilerini umutlandırdığını belirterek 2018'de Çin'de elde edilen başarıyı, bu yıl 5-10 Kasımda Mersin'de yapılacak Dünya Erkekler Volo Şampiyonasında da göstermesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA