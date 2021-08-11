Türkiye birincisi trafik kazasında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye birincisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Türkiye birincisi trafik kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TYT-AYT sayısal alanda Türkiye birincisi olan Necati Kaan Şahin (20) hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TYT-AYT sayısal alanda Türkiye birincisi olan Necati Kaan Şahin (20) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Çanakkale çevre yolunda seyir halinde olan Mehmet Ali Şahin (24) idaresindeki 17 ACH 528 otomobil, aynı istikamette gitmekte olan motosiklet sürücüsü Necati Şahin Kaan'a (20) Şakir Bey kavşağında çarptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Necati Kaan Şahin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Açı Eğitim Kurumları'nın Türkiye genelinde düzenlediği deneme sınavında Biga Açı Özel Öğretim Kurs Merkezi'nin mezun grubu öğrencisi Necati Şahin Kaan, TYT-AYT sayısal alanda Türkiye birincisi olmuştu. - ÇANAKKALE

Türkiye birincisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
"Anadolu" operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
Son dakika haber: 'Tenleri koktuğu' iddiasıyla Iraklı aileyi apartmandan çıkarma kararı aldılar
Son dakika haber: 'Tenleri koktuğu' iddiasıyla Iraklı aileyi apartmandan çıkarma kararı aldılar
Yabancı uyruklu aileyi 'tenleri koktuğu' gerekçesiyle apartmandan çıkarma kararı aldılar
Yabancı uyruklu aileyi "tenleri koktuğu" gerekçesiyle apartmandan çıkarma kararı aldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye birincisi trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 15:10:04. #1.16#

title