Türkiye Bilişim Derneği'nden Başkan Ataç'a teşekkür
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Türkiye Bilişim Derneği'nden Başkan Ataç'a teşekkür

Türkiye Bilişim Derneği'nden Başkan Ataç'a teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkanı Barış Günaydın ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkanı Barış Günaydın ile bir araya geldi.

Barış Günaydın, ziyaretinde 1971 yılında kurulan ve 50. yılını kutlayan Türkiye Bilişim Derneği'nin faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktardı. Günaydın, "Tüm etkinliklerimizde yanımızda olan Ahmet Ataç başkanımıza 50. yıl anısına teşekkürlerimizi iletmek istedik. Yapacağımız projeler hakkında da bilgiler verdik" diyerek teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaretten dolayı mutluluğunu ifade eden Başkan Ataç da Günaydın'a çalışmalarında başarılar temenni etti. Buluşma, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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