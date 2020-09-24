Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'un ardından Konya 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı
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Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'un ardından Konya 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı

24.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:31

İstanbul'da meydana gelen 2 sarsıntının ardından Konya Emirgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Konya'nın Emirgazi ilçesinde saat 22.09'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'un ardından Konya 4.0 büyüklüğünde deprem oldu

İSTANBUL'DA DA İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Öte yandan, Marmaraereğlisi açıklarında saat 16.38'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede saat 21.06'da ise 3.6 büyüklüğünde depremle sallandı.

Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'un ardından Konya 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Haber Yorumları (8)
HACISALİH: Ne yaptınız ülen gonyalılar ? Gonya , Türkiye''nin üçüncü derece deprem bölgesi . Deprem olma olasılığı zayıf . . . . . Ülen nöördünüz siz ? Kötü bişey mi yaptınız deyverin bakem ?
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HYT: ALLAH bida göstermesin ve Yardımcınız olsun. . .
Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
KONYALI: Amin
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