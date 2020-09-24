Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'un ardından Konya 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı
24.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:31
İstanbul'da meydana gelen 2 sarsıntının ardından Konya Emirgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Konya'nın Emirgazi ilçesinde saat 22.09'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İSTANBUL'DA DA İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ
Öte yandan, Marmaraereğlisi açıklarında saat 16.38'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede saat 21.06'da ise 3.6 büyüklüğünde depremle sallandı.