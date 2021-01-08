Türkiye, Berat Albayrak yüzünden mi aşı alamadı? Bakan Koca iddiaları yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde dillendirilen "Türkiye, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Covax yapılanmasına kaynak ayırmamasından dolayı aşı alamadı" iddialarına yanıt verdi. Koca, "Covax aşıya ulaşım imkanı olmayan ülkeler için planlanmıştır. Burada yer almamamızın Sayın Berat Albayrak ile hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından son günlerde konuşulan "Türkiye, aşı çalışması yapan Covax'a Berat Albayrak yüzünden katılamadı" iddialarına yanıt verdi.

Söylentileri yalanlayan Koca, Covax oluşumunun aşıya ulaşma imkanı olmayan ülkeler için planlandığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Covax oluşumu öncelikle aşıya ulaşım imkanı olmayan ülkeler için planlanmıştır. Hangi aşıyı teslim edeceği ise halen net değildir. Taraf ülkelerin nüfusunun en az yüzde 10'u kadar aşı vermek için planlanmıştır. Programa taraf olan ülkelerin önemli bir bölümü aşıya erken ulaşabilmek için birebir aşı şirketleri ile anlaşmaya çalışmaktadır. Bu programda yer almamamızın eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile hiçbir ilgisi yoktur."

COVAX, DSÖ TARAFINDAN KURULMUŞTU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "2021 yılı sonuna dek 2 milyar doz aşının eşit bir şekilde üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak" amacıyla Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (Covax) başlatmıştı.