Türkiye Belediyeler Birliği, Kula Belediyesine ekskavatör hibe etti
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Türkiye Belediyeler Birliği, Kula Belediyesine ekskavatör hibe etti

27.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:55

Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) Kula Belediyesine ekskavatör hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) Kula Belediyesine ekskavatör hibe edildi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, 30 tonluk kırıcı ekskavatörü teslim aldıklarını bildirdi.

Kula Organize Sanayi Bölgesi altyapı çalışmalarında bu makinayı kullanacaklarını kaydeden Tosun, "Mahallelerimizin altyapı ve üstyapı çalışmalarında artık kiralama yöntemini bırakarak kendi imkanlarımızla hizmet vermeye başlayacağız. Bu sayede tasarruf etmenin yanında zaman ve enerji tasarrufunda da bulunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Belediyeler Birliği, Kula Belediyesine ekskavatör hibe etti
Türkiye Belediyeler Birliği, Kula Belediyesine ekskavatör hibe etti
Türkiye Belediyeler Birliği, Kula Belediyesine ekskavatör hibe etti
Türkiye Belediyeler Birliği, Kula Belediyesine ekskavatör hibe etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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