Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Bilgiç, erken dönem alzaymır tedavisine ilişkin bilgi verdi Açıklaması - Haberler
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Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Bilgiç, erken dönem alzaymır tedavisine ilişkin bilgi verdi Açıklaması

AA / Arife Karakum - Haberler | Güncel
Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Bilgiç, erken dönem alzaymır tedavisine ilişkin bilgi verdi Açıklaması

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) alzaymır hastalığında beyinde biriken "amiloid" isimli proteini temizleyen bir ilaca şartlı kullanım onayı verdiğini belirterek, "Artık elimizde yeni bir tedavi olanağı var.

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin ( Fda ) alzaymır hastalığında beyinde biriken "amiloid" isimli proteini temizleyen bir ilaca şartlı kullanım onayı verdiğini belirterek, "Artık elimizde yeni bir tedavi olanağı var. Etkili olacağını bilemesek de potansiyel taşıyor." dedi.

Türkiye Alzheimer Derneği tarafından 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Şişli'deki Gündüz Yaşam Evi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Başar Bilgiç, alzaymırın çok büyük bir sorun olduğuna ve sadece insanlarda görüldüğüne dikkati çekerek, Türkiye'de şu anda yaklaşık 600 bin alzaymır hastası olduğunu, yaşlı sayısı arttıkça bu hastalığın da artacağını söyledi.

Bilgiç, bugüne kadar denenen ilaçların Faz-3 çalışmasını geçemediğini ancak yapılan son denemelerde olumlu sonuçlandığını aktararak, erken dönemdeki hastalarda başarılı sonuçlar veren yeni ilaçlar hakkında şu bilgileri verdi:

"Alzaymır hastalığında beyinde biriken maddelerden biri de 'amiloid' ismini verdiğimiz bir protein. Amiloid beyinde hastalıktan önce birikmeye başlıyor. FDA, amiloidi temizleyen bir alzaymır ilacına şartlı da olsa kullanım onayı verdi. Fakat FDA'nın onay vermesine rağmen hararetli tartışmalar çıktı. Bunun ana nedeni hastalığın mekanizmasını tam ortaya koyamayışımız. Bu biriken proteinler ne kadar işin içinde, bunu tam olarak anlayabilmiş değiliz. Bu nedenle proteinlerin temizlenmesi gerçek anlamda bir tedaviyle sonlanacak mı bunu bilmiyoruz. Artık elimizde yeni bir tedavi olanağı var. Etkili olacağını bilemesek de potansiyel taşıyor. Bunun gibi çalışmaların arkasından gelen ilaçlar da var. En azından bunlar da devreye girecek gibi duruyor."

Beyinde biriken amiloid proteinini temizleyen iki molekül daha olduğunu bildiren Bilgiç, bu moleküllerin kullanıldığı ilaçlar için yapılan birinci Faz-3 çalışmalarının olumlu sonuçlandığını da açıkladı. İlaçların kullanıma girebilmesi için iki olumlu sonuç veren Faz-3 çalışması olması gerektiğini söyleyen Bilgiç, bu gelişmelerden sonra alzaymır hastalığının tedavisinde değişiklikler olacağını kaydetti.

Anne ve babası alzaymır olan Türkiye Alzheimer Derneği Başkan Yardımcısı Ayşin Ekşioğlu, hastalık gerçeğiyle yüzleşmenin zorluğuna dikkati çekerek, kendisine destek veren doktorlar sayesinde daha bilinçli bir hasta yakını olduğunu, anne ve babası ile daha konforlu bir hastalık dönemi geçirdiğini ifade etti.

"Alzaymır hastaları için özel bakım gerekir"

Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, hastanın bakımını yapan kişilerin salgın sürecinde nasıl etkilendiklerinden bahsetti.

Avrupa'da ve Türkiye'de verilen bazı istatistiklerde hasta yakınlarının Kovid-19 nedeniyle streslerinin yüzde 90 arttığının görüldüğünü dile getiren Kulaksızoğlu, "Bu artmış stres hem hasta yakınlarının tükenmesine hem de hasta bakımının aksamasına neden oldu. Özellikle ileri seviyedeki hastalarla ilgili ciddi bakım zorlukları yaşanıyor. Alzaymır hastaları için özel bakım gerekir." dedi.

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Bilgiç, erken dönem alzaymır tedavisine ilişkin bilgi verdi Açıklaması

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Bilgiç, erken dönem alzaymır tedavisine ilişkin bilgi verdi Açıklaması

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Bilgiç, erken dönem alzaymır tedavisine ilişkin bilgi verdi Açıklaması

AA / Arife Karakum - Son Dakika Haberleri
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