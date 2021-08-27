Türkiye Afganistan arası kaç kilometre? Afganistan komşumuz mu? Afganistan nerede?

Orta Asya'da bulunan Afganistan'da meydana gelen son olayların üzerine ülkemize pek çok göçmenin gelmesi gündem konusu oldu. Bu kapsamda Afganistan-Türkiye arası kaç km? Türkiye Afganistan arası kaç kilometre? sorularının yanıtları merak edildi. Peki, Afganistan nerede? Afganistan komşumuz mu?

Türkiye afganistan arası kaç kilometre? sorusunun yanıtı gündemin sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Afganistan nerede? Türkiye Afganistan arası kaç kilometre? Afganistan komşumuz mu?

TÜRKİYE AFGANİSTAN ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Afganistan, Orta Asya'da yer alan bir ülkedir. Konumu nedeniyle Orta Asya'da bulunan Afganistan, etnik ve kültürel bağlarından dolayı Orta Doğu olarak da kabul edilir.

Afganistan'ın çevresi doğu ve güneyde Pakistan, batıda İran, kuzeyde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan, doğuda da ufak bir sınırla Çin ile çevrilidir.

Orta Asya'da yer alan ve denize sınırı olmayan bir ülkedir.

AFGANİSTAN'DA FARKLI ETNİK GRUPLAR BULUNMAKTA

Afganistan, birbirinden farklı ülkerden gelen ulusları içinde barındırır. Ayrıca nüfusa oranları %5'i geçmeyen birçok etnik kökenli halk da burada yaşamaktadır. Bunlar arasında Beluçlar, Türkmenler, Nuristaniler, Araplar bulunmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ticaretin merkez noktalarından birinde yer alan Afganistan, bu stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca İranlılar, Yunanlar, Araplar, Moğollar, Britanyalılar ve Sovyetler gibi çeşitli ulusların istilasına uğramıştır.

TÜRKİYE AFGANİSTAN ARASI KAÇ KM?

Türkiye Afganistan arasında 3852 Km bulunmaktadır.