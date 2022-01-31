"Türkiye ABD'yle Uyumlu Hamleler Yapıyor" - Haberler
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"Türkiye ABD'yle Uyumlu Hamleler Yapıyor"

DailyMotion.com - Güncel
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Uluslararası ilişkiler alanında uzman Prof. Dr. İlhan Uzgel, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, İsrail gibi ülkelerle sorunlarını çözmeye çalışarak da ABD'nin dış politikasıyla daha uyumlu bir siyasete yöneldiğini ifade etti.

Uluslararası ilişkiler alanında uzman Prof. Dr. İlhan Uzgel, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, İsrail gibi ülkelerle sorunlarını çözmeye çalışarak da ABD'nin dış politikasıyla daha uyumlu bir siyasete yöneldiğini ifade etti

DailyMotion.com - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, İlhan Uzgel, Türkiye, Güncel, Haber

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