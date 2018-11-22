Türkiye-Ab Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı

Türkiye-Ab Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Federica Mogherini ile tokalaşması Mevlüt Çavuşoğlu'nun Federica Mogherini ve Johannes Hahn ile birlikte fotoğraf çekimi Toplantıdan detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB...

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Federica Mogherini ile tokalaşması
Mevlüt Çavuşoğlu'nun Federica Mogherini ve Johannes Hahn ile birlikte fotoğraf çekimi
Toplantıdan detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısına katıldı,

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