Türkiye-Ab Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Federica Mogherini ile tokalaşması

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Federica Mogherini ve Johannes Hahn ile birlikte fotoğraf çekimi

Toplantıdan detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısına katıldı,