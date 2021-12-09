Türkiye'yi Dubai'de temsil edecek

Türkiye'nin dünyaca ünlü 'Süper Modeli' Tülin Şahin, bu hafta sonu Dubai'de gerçekleşecek uluslararası etkinlikte; Eva Longoria, Nicole Scherzinger, Shanina Shaik, Halima Aden, Wyclef Jean, Steve Aoki ve Sara Al Madani gibi dünyaca ünlü isimlerle boy gösterecek.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE BİR ARADA

Dört yıl önce Karadağ'da ilki düzenlenen Global Citizen Forum'da Türkiye'yi 'Küresel Vatandaş Elçisi' olarak temsil eden Tülin Şahin, Karadağ Başbakanı Dusko Markoviç, İngiltere eski başbakanı Tony Blair'in avukat ve kadın hakları savunucusu eşi Cherie Blair, Robert de Niro, Shakira, Wycleff Jean, Robin Sharma, Puff Diddy, Hamish Hamilton ve Guston Browne gibi kanaat önderi olan dünyaca ünlü isimlerle bir araya gelmişti.

"En iyi şekilde temsil edeceğim"

Alanında başarılı işlere imza atan, toplumda örnek gösterilen ve yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle bu tür çalışmaların önemine vurgu yapan kişilerin özenle seçildiği 'Küresel Vatandaş Elçisi isimler, kanaat önderi olarak değerlendiriliyor. Tülin Şahin dünya çapındaki organizasyon için duygularını şu şekilde dile getirdi:

Tüm insanları ilgilendiren dünya çapındaki sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleşen böyle büyük bir organizasyonda ülkemi en iyi şekilde ikinci defa temsil edecek olmaktan dolayı gurur duyuyorum.

Dört yıl önce Global Citizen Forum ilk defa düzenlendiğinde, bir Türk model olarak başardığım dünya çapında ilkler ve aynı zamanda yer aldığım sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra Türkiye'den Avrupa'ya göç etmiş bir ailenin kızı olarak 'Küresel Vatandaşlığı' tam anlamıyla temsil ettiğimi dile getirmişlerdi. Bu sebeple seçildiğimi söylemişlerdi. Yine en iyi şekilde ülkemi temsil edeceğim" diye konuştu.