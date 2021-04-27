Turkish Pro 27 Nisan Güncellemesi yayımlandı!
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Turkish Pro 27 Nisan Güncellemesi yayımlandı!

Turkish Pro 27 Nisan Güncellemesi yayımlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Turkish Pro yeni güncellemelerle geliyor.

Türkiye espor ekosistemini ayağa kaldırmaya yönelik biri olan Turkish Pro 27 Nisan Güncellemesi internet sitesi üzerinden yayımladı. Hadi bu güncellemelerle birlikte göz atalım.

TURKISH PRO 27 NİSAN GÜNCELLEMESİ GELİYOR

Artık her grupta kazananlar Turkish Pro Point (TPP) kazanacaklar. Bu puanlar ile https://turkishpro.gg/market adresinden istedikleri ürünleri seçebilecekler. İsteyenler anında puanlarını kullanabilir, isteyenler puanlarını biriktirebilir ve daha büyük ödüller için mücadele etmeye devam edebilirler.

Turkish Pro Market sayfasındaki bazı ürünler ise şunlar:

  • HAWK Chair Gaming Koltuk
  • FOXNGAME 100 TL Site Bakiyesi
  • FOXNGAME 250 TL Site Bakiyesi
  • ASUS 144 Hertz Gaming Monitör
  • Corsair IronClaw Gaming Mouse
  • Corsair Void 7.1 Elite Gaming Kulaklık
  • Corsair HS35 Kulaklık
  • Corsair Katar Pro Mouse

Elite grubu'nu ilgilendiren de birkaç değişiklik var!

Elite grubunda ilk 8'e giren oyuncular her sezon sonunda cNed ve tecoNe ile gerçekleşecek olan gösteri maçına katılmaya hak kazanacak. Böylece yayında kendinizi gösterebileceksiniz.

Sezonlar 13 gün sürecek. Pazartesi başlayıp sonraki hafta cumartesi gecesi bitecek. İki haftada bir Pazar günü ise gösteri maçı günü olacak.

Sıralamaya giren ilk 3 oyuncu TPP kazanacak.

Bu gösteri maçları sırasında yayında birçok hediye, çekiliş ve aktivite olacak.

Kaynak: Playerbros

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