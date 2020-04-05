Turkish Cargo, sağlıklı bir dünya için seferlerini sürdürüyor
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Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel

Turkish Cargo, sağlıklı bir dünya için seferlerini sürdürüyor

Turkish Cargo, nisan ayında kargo uçakları ile gerçekleştireceği İstanbul kalkışlı haftalık uçuş sayısını 155, yolcu uçakları ile gerçekleştirilen haftalık kargo uçuşu sayısını ise 60 sefer olarak planlandı.

05.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:29
Turkish Cargo, sağlıklı bir dünya için seferlerini sürdürüyor

Turkish Cargo, nisan ayında kargo uçakları ile gerçekleştireceği İstanbul kalkışlı haftalık uçuş sayısını 155, yolcu uçakları i

le gerçekleştirilen haftalık kargo uçuşu sayısını ise 60 sefer olarak planlandı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin dünya ile kurduğu hava köprüsü, kargo taşımacılığı alanında sürdürülmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) seyahat endüstrisini durma noktasına getirdi. Geçen yılın Mart ayına kıyasla tüm dünyada yolculu uçuşların yarısından fazlası iptal edilirken, İtalya gibi salgından en çok etkilenen ülkelerde ise uçuşlar yüzde 90 civarı azaldı.

Türkiye'de,THY'nin 14 büyükşehire düzenlediği kontrollü uçuşlarının da durdurulması ile yolcu taşımacılığı kısa bir süreliğine sona erdi.

Hava kargo taşımacılığında ise Turkish Cargo coğrafi avantajı, güçlü filosu ve büyüme stratejisi ile dünyanın ihtiyaç duyduğu ürünleri taşımaya devam ediyor. Son yıllarda performansı sürekli artan bayrak taşıyıcı kargo şirketi gıda, ilaç ve medikal ürünler başta olmak üzere taşıdığı ürünler ile dünyanın ayakta kalmasına katkı sağlıyor. Turkish Cargo filosunda bulunan 25 yüksek kapasiteli kargo uçağına ek olarak seyahat kısıtları nedeniyle yolcu taşıyamayan THY uçaklarını da hava kargo taşımacılığında değerlendirmeye başladı.

Bayrak taşıyıcının nisan ayında kargo uçakları ile gerçekleştireceği İstanbul kalkışlı haftalık uçuş sayısı 155, yolcu uçakları ile gerçekleştirilen haftalık kargo uçuşu sayısı ise 60 sefer olarak planlandı. THY'nin 361 uçaktan oluşan filosunda bulunan özellikle "Boeing 777" ve "Airbus 330" tipi geniş gövdeli yolcu uçakları, ihtiyaca ve kapasiteye göre kargo uçuşları için havalanıyor. Bu strateji ile toplam 5 bin ton ek kapasite oluşturularak zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmaması sağlanıyor.

Sahip olduğu sertifikalar ile özel kargo taşımalarında dünyanın önde gelen markalarından Turkish Cargo özellikle ilaç taşımalarında dünya sağlığına önemli bir katkı sunuyor. Koronavirüs salgını öncesinde halihazırda tüm ilaçlara uygun taşıma imkanlarına sahip olan Turkish Cargo, salgın ile mücadele sürecinde bu yetkinliğini en değerli gücü olarak dünyanın hizmetine sunuyor.

Turkish Cargo, gelişmiş teknolojisi, gerekli kalite sertifikasına sahip terminali ve uzman ekibiyle İlaç gönderilerini ulaşması gereken noktaya, ulaşması gereken zaman ve ısı aralığında özenle ulaştırıyor ve dünyanın her yerine sağlık taşıyor.

Sağlık sektörü kapsamında taşınan ürünler özel ısı aralıklarında muhafaza ve taşıma gerektirdiği için kabul anında özel kapılardan, uzman ekipler tarafından alınıyor. İlaçlar ve medikal ürünler uçağa yükleme ve boşaltma sırasında da diğer ürünlere göre öncelikli işlem görüyor. Depolama sırasında ise; İstanbul'daki yüksek standartlara sahip kargo terminalinde bulunan 3 bin 500 metrekarelik özel kargo odaları ve dört farklı ısı aralığındaki özel depolama odaları ile ürünlerin ideal şartlarda muhafazası sağlanıyor.

- Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor

Uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı "World Air Cargo Data (WACD)" Şubat 2020 verilerine göre Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 oranında büyüme gerçekleştirdi ve global hava kargo sıralamasında 6. sıraya yükseldi.

Turkish Cargo, şubat ayında global pazar payını yüzde 4,8'e çıkardı. Ocak ayında belirgin bir düşüş yaşayan hava kargo piyasası, olağanüstü duruma ve Çin Yeni Yılı etkilerine rağmen Şubat 2020'de sadece yüzde 0,1 oranında sınırlı bir düşüş gösterdi.

Dünyanın en çok noktasına uçan hava kargo markası olan Turkish Cargo, Ocak-Mart 2020 döneminde bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 9,6 tonaj artışı sağlayarak, toplam 376 bin ton kargo ve posta taşıdı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuyla ilgili açıklamasında "Bir kargo uçağı ile kaç ton yük taşırız? Biz buna bakmıyoruz. Bizim önceliğimiz bu uçakta taşıdığımız ilacın kaç kişiye deva, gıdanın kaç aileye AŞ olacağı. Taşıdığımız bayrağın bize yüklediği sorumluluk ile dünyanın yükünü sırtlamaya, Turkish Cargo ile uçmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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