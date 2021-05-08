Turkish Cargo Münih'i uçuş ağına ekledi
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Turkish Cargo Münih'i uçuş ağına ekledi

Turkish Cargo Münih'i uçuş ağına ekledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL,DHA Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, Almanya'da Frankfurt'tan sonra Münih'i de direkt kargo seferi yaptığı şehirler arasına ekledi.

İSTANBUL,DHA Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, Almanya'da Frankfurt'tan sonra Münih'i de direkt kargo seferi yaptığı şehirler arasına ekledi.

Global hava kargo taşıyıcıları arasında hızla büyüyen Turkish Cargo, uçuş ağını güçlendirmeye devam ediyor. Turkish Cargo, Frankfurt'tan sonra Almanya'nın ekonomi metropolü Münih'i de direkt kargo seferi yaptığı şehirler arasına ekledi.

İSTİKRARLI VE GÜVENİLİR İŞBİRLİĞİ

İstanbul-Münih arasında dün başlayan direkt kargo seferlerine ilişkin Turkish Cargo'nun internet sitesinde THY'nin kargodan sorumlu Genel  Müdür  Yardımcısı Turhan Özen'in görüşlerine yer verildi. Başlayan seferlerle  Münih'in hava kargo taşımacılığı ihtiyacına önemli bir katkıda bulunmanın yanı sıra, pazarın lider ihracatçılarına global hava kargo markası olarak istikrarlı ve güvenilir bir iş birliği sunduklarını belirten Özen "Turkish Cargo olarak yalnızca yaptığımız taşımalarla değil, ürettiğimiz fırsatlar, açtığımız alanlar, gelişimine katkı sağladığımız sektörler ve yarattığımız büyük lojistik ekosistemle birlikte ülkemizin kalkınmasında ve küresel ticaretin rekabet gücünün artırılmasında üstlendiğimiz kritik rolümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİPEkspres taşıyıcılar hariç, hava kargo markaları arasında 96 destinasyondan oluşan dünyanın en geniş direkt kargo uçuş  ağına sahip olan Turkish Cargo, 25'İ direkt kargo olan 363 uçakla yapılan seferlerle  kıtaları birbirine bağlıyor. Airbus A330F tipi geniş gövde kargo uçakları ile yapılacak Münih seferleri ile  Avrupa ve Ortadoğu arasında kurduğu hava kargo köprüsünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Turkish Cargo Münih'i uçuş ağına ekledi
Turkish Cargo Münih'i uçuş ağına ekledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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