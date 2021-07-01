TURKİSH CARGO, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA 100 MİLYON DOZ KORONAVİRÜS AŞISI TAŞIDI
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TURKİSH CARGO, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA 100 MİLYON DOZ KORONAVİRÜS AŞISI TAŞIDI

TURKİSH CARGO, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA 100 MİLYON DOZ KORONAVİRÜS AŞISI TAŞIDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyada en çok ülkeye uçan hava kargo şirketi olan Turkish Cargo, salgın döneminde 7 farklı türde 100 milyon doz koronavirüs aşısını 35'ten fazla ülkeye ulaştırdı.

Dünyada en çok ülkeye uçan hava kargo şirketi olan Turkish Cargo, salgın döneminde 7 farklı türde 100 milyon doz koronavirüs aşısını 35'ten fazla ülkeye ulaştırdı.

Salgın döneminde havacılık sektöründe yaşanan krize rağmen, Turkish Cargo büyümeyi başararak koronavirüs aşı taşımalarında önemli bir rol üstlendi. Şirket, uluslararası aşı dağıtımının başlamasıyla birlikte, üretim merkezlerinden varış noktalarına gerçekleştirdiği 250'den fazla uçuş ile 450 ton değerinde 100 milyon doz koronavirüs aşısını taşıdı. Hava kargo taşıyıcısı, koronavirüs aşılarını başta Türkiye olmak üzere Bakü, Roma, Belgrad, Kopenhag, Miami, Sao Paulo, Mexico City gibi bir çok noktaya gerçekleştirdiği uçuşlarla ulaştırdı. Özel kargo taşımacılığında deneyime sahip olan marka, 7 farklı türde koronavirüs aşısını, özel soğutma sistemlerine sahip konteynerlerde korunaklı bir şekilde taşıdı.

SORUMLULUK ÜSTLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Salgın insan sağlığı için benzersiz bir tehdit iken, Turkish Cargo markamız bu tehditle mücadelede önemli bir şanstır. Sahip olduğu uluslararası hava köprüsü sayesinde markamız yüzden fazla ülkeye aşı taşıyabilmekte ve aşı üretim merkezine çok uzak olan ülkeler için dahi nefes olmaktadır. Bugüne kadar başta ülkemize yaptığımız uçuşlar olmak üzere Çin'den Brezilya'ya, Hindistan'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ve bu gibi yüzlerce aşı taşımasında kendini kanıtlayan Turkish Cargo 100 Milyon doz taşımaya ulaşarak güvenilirliğini ortaya koymuştur. Bu başarılı operasyonlar ile ilaç taşımacılığında küresel pazar payımızı da yüzde 7,5'e çıkardık ve aşı taşımacılığında en aktif taşıyıcılar arasında yer aldık. Her geçen gün artan aşılamaya paralel bir şekilde, salgınla mücadeleyi kazanana kadar bu sorumluluğu üstlenmeye devam edeceğiz" dedi.

 


- Yıldız
TURKİSH CARGO, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA 100 MİLYON DOZ KORONAVİRÜS AŞISI TAŞIDI
TURKİSH CARGO, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA 100 MİLYON DOZ KORONAVİRÜS AŞISI TAŞIDI
TURKİSH CARGO, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA 100 MİLYON DOZ KORONAVİRÜS AŞISI TAŞIDI
TURKİSH CARGO, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA 100 MİLYON DOZ KORONAVİRÜS AŞISI TAŞIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TURKİSH CARGO, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA 100 MİLYON DOZ KORONAVİRÜS AŞISI TAŞIDI - Haberler
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