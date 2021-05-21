Turkish Airlines İletişim Numarası Nedir? Turkish Airlines Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir?

Turkish Airlines gibi pek çok İnternet sitesinin destek numarasını bulmak kolay değildir. Turkish Airlines çağrı merkezine bağlanırken bir süre beklemeniz de gerekebilir. Müşteri temsilcileri, hattaki aramaların yoğunluğuna bağlı olarak size geri dönecek, talep ve sorunlarınızla ilgileneceklerdir. Peki, Turkish Airlines iletişim numarası nedir?

Türkiye'yi dünya genelinde büyük bir gurur ve de onu ile temsil etmekte olan Türk Hava Yolları (THY) pek çok alanda liderliği ile birlikte ülkemizin göğsünü kabartmaktadır. Ayrıca dünyanın en fazla noktasına uçan bir hava yolu olma unvanına da sahip Türk Hava Yolları bu başarısını her zaman müşteri memnuniyeti ve de uçuşlarının rahatlığı ile taçlandırmaktadır. Bütün müşterilerine profesyonel bir anlamda hizmet vererek bütün problemlerine oldukça kolay çözümler sunmakta olan THY aynı şekilde tam olarak 7 gün 24 saat boyunca müşteri hizmetleri ile birlikte çözüm sunmaktadır.

TURKİSH AİRLENES İLETİŞİM NUMARASI NEDİR?

Telefon: +90 212 463 63 63

Faks: +90 212 465 21 21

Türk Hava Yolları müşteri hizmetleri numarası: 0850 333 0849 ya da 444 08 49 şeklinde olmaktadır. Bu numarayı arayarak normal bağlanma ya da hızlı ve direk bağlanma işlemlerini yapmış olursunuz.

THY Müşteri Hizmetleri Hangi İşlemleri Yapar?

Günümüzde Türk Hava Yolları'nın müşteri hizmetleri temsilcisine hızlıca bağlanıp yapmak istenilen işlemler için iletişime geçmek mümkündür. Müşteri hizmetleri temsilcisi yardımı ile birçok işlemleri halletmek mümkün olur. Bu işlemler; Miles and Smiles hakkında detaylı bilgi, check-in işlemleri, uçak saati, bagaj bilgileri, bilet alma, bilet değiştirme, uçuş bilgileri ve ya hızlıca telefonda ödeme yapıp uçak bileti satın almak gibi daha pek çok sayıda işlem yer almaktadır.

THY Müşteri Hizmetlerine Direk ve Kolay Bağlanma 2021

THY müşteri hizmetleri temsilcisine direk ve kolay bir şekilde bağlanmak amacı ile 0850 333 0849 numarası aranılır ve görüşme başlatılır. Ardından direk bağlanma tuşlarına basıp hiç bekleme yapmadan bu süreyi atlayabilir ve de doğrudan müşteri temsilcisine ulaşılması mümkündür.

Bu amaç ile ilk olarak 2 tuşuna basılır.

Sonra 1 tuşuna basılır ve ardından da beklemeden 1 tuşuna basılır. Böylece müşteri hizmetleri temsilcisine direk olarak bağlanılmış olur.

Yukarıdaki tuşlara basıldıktan sonra telesekreterin "Sizi müşteri hizmetleri temsilcisine bağlıyorum lütfen bekleyiniz" sesi duyulur. Bu sesi duyuldu ise THY müşteri hizmetlerine direk bağlanma işlemini başarı ile gerçekleştirdiğiniz anlamına gelir. Böylece bilet alma ya da bilet değiştirme gibi çeşitli işlemlerini yaparken hiç zaman kaybetmeden en iyi fiyatlı biletlere daha hızlı bir şekilde ulaşabilir ve de uçak biletini daha hızlı bir şekilde alabilirsiniz.