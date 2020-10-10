Türkgözü sınır kapısında tır kuyruğu

Türkgözü sınır kapısında tır kuyruğu Kafkaslara açılan Posof Türkgözü sınır kapısı tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor Ardahan'ın Posof İlçesi Türkgözü sınır kapısı açıldığı tarihten beri ilk defa bu kadar yoğunluk yaşadı.

Türkgözü sınır kapısında tır kuyruğu

Kafkaslara açılan Posof Türkgözü sınır kapısı tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof İlçesi Türkgözü sınır kapısı açıldığı tarihten beri ilk defa bu kadar yoğunluk yaşadı.

Gürcistan'a gidecek Tır'ların sadece Posof'tan gideceğine karar verildikten sonra kapı da ki tır kuyruğu kilometreleri buldu. Kapı elemanlarının gece gündüz 24 saat çalışmalarına rağmen Tır kuyruğu 5 kilometreye kadar uzadı.

Tır şoförlerinin günlerce beklemesine çare olarak çalışmalar yoğunlaştırılmasına rağmen Gürcistan gümrüğündeki sıkıntılar giderilemediği için kilometrelerce Tır kuyruğu oluştu.

Tır şoförleri Gürcistan bölgesinde yaşanan sorunlar nedeniyle geçişlerin yapılamadığını belirtirken, Gürcistan tarafından Azerbaycan"a gidecek Tırlara izin verilmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM ATAMAN