Türkeli sahil yoluna kavuşuyor
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Türkeli sahil yoluna kavuşuyor

23.09.2020 20:00 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:05
Türkeli sahil yoluna kavuşuyor

Helaldı-Türkeli-Çatalzeytin sahil yolu projesi yol yapım işi hızlandırılıyor.

Helaldı-Türkeli-Çatalzeytin sahil yolu projesi yol yapım işi hızlandırılıyor.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, Belediye Mühendisleri Murat Kadıoğlu, Mehmet Özdemir, belediyenin hukuk danışmanı Avukat Önder Yıldırım ile birlikte Samsun'da Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli makamında ziyaret etti. Ziyarette, Türkeli, Çatalzeytin, Helaldı sahil yolu projesi yol yapım işininin hızlandırılması adına istişarelerde bulunularak, teknik ve hukuki konular görüşüldü.

Sahil yolu projesini sonuçlandırmak için Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli ile yapılan görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiği öğrenildi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, "Türkeli sahil yolu projesinin yapım işinin hızlandırılması için bölge müdürümüz ile görüşme sağladık ve projeyle ilgili birçok konuda mutabık kaldık. Çalışmaların yakın zamanda başlanması planlanıyor. İlçemize ve tüm Türkeli halkına hayırlı ve uğurlu olsun. İlçe sahilinden geçen yolun geri kalan kısmının tamamlanmasıyla birlikte, bizim de üzerinde durduğumuz, halkımızın rahat nefes alacağı alanlar oluşturmak adına teknik ekibimizle birlikte hazırlık çalışmasında olduğumuz sosyal projeler var. Vizyon projelerle ilçemizin çehresi değişecek, Türkeli gelişecek" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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