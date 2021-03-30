Türkeli'de yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
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Türkeli'de yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türkeli'de yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

Sinop'un Türkeli ilçesinde, yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kırmızı çizgi uygulaması kapsamında yaya geçitlerinin orta şeritleri kırmızıya boyandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kırmızı çizgi uygulaması kapsamında yaya geçitlerinin orta şeritleri kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğini vurgulamak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, Türkeli ilçesinde yaya geçitlerinde boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması gerçekleştirildi. Düzenlenen uygulamaya İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Özcan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Uygulama kapsamında Türkeli ilçe merkezindeki Atatürk İlkokulu önünde ve Güzelkent köyündeki Helaldı İlkokulu önünde yaya geçitlerinin orta şeritleri kırmızı renkle boyandı.

Trafik polislerinin ve jandarma ekiplerinin öncülük yaptığı uygulamada, karayoluna çizilen kırmızı çizgilerin ardından sürücüler durdurularak, konuya ilişkin hazırlanan broşür dağıtılıp, yayalara öncelik verilmesi uygulamalı olarak yapıldı. - SİNOP

Türkeli'de yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Türkeli'de yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Türkeli'de yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Türkeli'de yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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