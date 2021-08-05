Türkeli'de ilçe belediye başkanları toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkeli'de ilçe belediye başkanları toplantısı yapıldı

Türkeli'de ilçe belediye başkanları toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Her ay farklı ilçelerde düzenlenen AK Parti ilçe belediye başkanları toplantısı, bu ay Türkeli ilçesinde yapıldı.

Her ay farklı ilçelerde düzenlenen AK Parti ilçe belediye başkanları toplantısı, bu ay Türkeli ilçesinde yapıldı.

AK Parti İlçe Belediye Başkanları toplantısını icra etmek üzere Türkeli ilçesine gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci ve İlçe Belediye Başkanları ile birlikte istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçarslan, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar'ın yanı sıra, toplantıya Türkeli Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan ve AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım da eşlik etti.

Toplantıda, ilçelerde yapılan hizmetler, hazırlanan ve hayata geçirilen projeler ile belediye başkanlarının ilçelerinde yaptıkları çalışmalar ile kazandıkları tecrübeler hakkında istişareler yapıldı. Toplantıda Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin de ilçede sunduğu hizmetler ve hazırladıkları projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Başkan Şahin, ilçeyi ziyaret ederek, toplantıya katılan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci'ye kendi hazırladığı kitabı ve belediye atölyesinde hazırlanan ahşap duvar saatini hediye etti. - SİNOP

Türkeli'de ilçe belediye başkanları toplantısı yapıldı
Türkeli'de ilçe belediye başkanları toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Gülşen Haluk Levent Aleyna Tilki Deniz Akkaya
Spor Muslera Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkeli'de ilçe belediye başkanları toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:24:42. #1.14#

title