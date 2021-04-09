Türkeli'de Gemiyanı Mahalle Camii dualarla açıldı
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Türkeli'de Gemiyanı Mahalle Camii dualarla açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türkeli'de Gemiyanı Mahalle Camii dualarla açıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, belediye öncülüğünde hayırsever vatandaşların yardım ve destekleriyle yapılan Gemiyanı Mahalle Camii için açılış töreni düzenlendi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, belediye öncülüğünde hayırsever vatandaşların yardım ve destekleriyle yapılan Gemiyanı Mahalle Camii için açılış töreni düzenlendi.

Türkeli ilçesi Liman Sokak'ta inşası tamamlanan Gemiyanı Mahalle Camii açılışına, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Vali Yardımcısı Orhan Gazi Karakaş, İlçe Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyesi Bilal Öztürk, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü tarafından dua yapılarak, kurban kesimi gerçekleşti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından camide Yasin-i Şerif okundu. Burada AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Kaymakamı Mehmet Kaan Kini ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü birer konuşma yaptılar.

Caminin yapımında emeği geçenlere plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi. - SİNOP

Türkeli'de Gemiyanı Mahalle Camii dualarla açıldı
Türkeli'de Gemiyanı Mahalle Camii dualarla açıldı
Türkeli'de Gemiyanı Mahalle Camii dualarla açıldı
Türkeli'de Gemiyanı Mahalle Camii dualarla açıldı
Türkeli'de Gemiyanı Mahalle Camii dualarla açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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