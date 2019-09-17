Türkeli'de ATV aracı devrildi: 1 yaralı

Türkeli'de ATV aracı devrildi: 1 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ATV aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

17.09.2019 15:21
Türkeli'de ATV aracı devrildi: 1 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ATV aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Salim Sarısoy yönetimindeki ATV aracı, Türkeli-Güzelkent karayolunda seyir halindeyken Emrelli mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Yaralanan Sarısoy, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarısoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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