Türkçe Tiyatro'yu 5 Bin 500 Kişi İzledi

Tiyatro oyuncusu ve oyun yazarı Saray Karakuş ile film yapımcısı Ümit Baysal'ın girişimleriyle başlatılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen festival, önceki yıla göre daha çok ilgi gördü. Türkiye ve Londra'dan 7 oyun, 7 atölye ve bir müzik dinletisinin sahnelendiği festivali 5 bin 500 kişi izledi. Festival yöneticileri, yoğun ilgi gören festivalin gelecek yıl 7 gün olarak 29 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi.

Festivalde bu yıl Türkiye ve Londra'dan 7 oyun, 7 atölye ve bir müzik dinletisi sahnelendi. Gala gecesinde Tamer Levent, Cezmi Baskın, Meltem Cumbul, Rutkay Aziz, Füsun Demirel, Müfit Can Saçıntı, Yılmaz Öğüt, Kemal Başar, Eda Kandullu, Tuğçe Aydın ve Özgün Uğurlu hazır bulundu. Kuzey Londra'da bulunan Milfield Arts Centre'de gerçekleştirilen gala gecesine Londra'da yaşayan sanatçılardan Seylan Levent, Füsun Demirel, Melisa Kenter, Ahenk Demir, Günyol Bakoğlu ve İnci Türkay da katıldı. Kokteyl sonrasında, tiyatro salonuna davet edilen konuk sanatçılara katılımları nedeniyle alkışlar arasında ödülleri takdim edildi. Festivalin son gününde, 'Sevimli Çiftlik', 'Seviyorum Ulenn!' ve saat 20.30'da Füsun Demirel'in başrolünü üstlendiği harika bir tiyatro gösterisi olan 'Aşk Dersleri' sahne aldı. Füsun Demirel ve ekibi oyun sonunda ayakta alkışlandı. Aynı gün Cezmi Baskın'da söyleşileri ile sanatseverlerle buluştu.