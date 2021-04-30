Türkçe rapçilerin gerçek isimleri nelerdir? Türk MC'lerin gerçek adları nedir? Tüm rapçilerin takma isimleri (lakapları) ve gerçek isimleri!

Rap, son yılların en popüler müzik türleri haline gelmiştir. Günümüzde rap eskisinden daha çok dinleniyor. Rap yapanların sayısı da haliyle doğru orantılı şekilde arttı. Peki, ülkemizdeki tüm rapçilerin gerçek isimleri nelerdir? Sagopa Kajmer, Ceza, Joker, Patron, Fuat, Da Poet, Karaçalı vb. rapçilerin gerçek adları nelerdir merak ediliyor. Şimdi hepsini sizler için paylaşacağız.