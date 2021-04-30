Türkçe rapçilerin gerçek isimleri nelerdir? Türk MC'lerin gerçek adları nedir? Tüm rapçilerin takma isimleri (lakapları) ve gerçek isimleri!
Rap, son yılların en popüler müzik türleri haline gelmiştir. Günümüzde rap eskisinden daha çok dinleniyor. Rap yapanların sayısı da haliyle doğru orantılı şekilde arttı. Peki, ülkemizdeki tüm rapçilerin gerçek isimleri nelerdir? Sagopa Kajmer, Ceza, Joker, Patron, Fuat, Da Poet, Karaçalı vb. rapçilerin gerçek adları nelerdir merak ediliyor. Şimdi hepsini sizler için paylaşacağız.
Özellikle yeni çıkan rapçilerin gerçek isimleri çok merak ediliyor. Mesela Ceza, Fuat, Sagopa Kajmer vb. gibi oldschool isimlerin gerçek adlarını çoğu kişi biliyordur. Lakin sonradan çıkan newschool rapçilerin isimleri bilinmeyebiliyor. Bu bakımdan sizlere Türkçe rapçilerin, Türk MC'lerin isimlerini derledik. Aşağıdan hepsinin lakabına ve gerçek isimlerine ulaşabilirsiniz.
TÜRKÇE RAPÇİLERİN VE MC'LERİN GERÇEK İSİMLERİ
- Ceza : Bilgin Özçalkan
- Sagopa Kajmer : Yunus Özyavuz
- Fuat : Fuat Ergin
- Kolera : Esen Güler Özyavuz
- Dr.Fuchs : Tarık Gamert
- Sahtiyan : Berk Şenol
- Joker : Mete Erpek
- Hidra : Fatih Uslu
- Şehinşah : Ufuk Yıkılmaz
- Allame : Hamza Gül
- Sultana : Songül Aktürk
- Killa Hakan : Hakan Durmuş
- Norm Ender : Ender Eroğlu
- Da Poet : Ozan Erdoğan
- Saian : Güney Erkurt
- Karaçalı : Erdem Serkan Karaçay
- Yeis Sensura : Mehmet Çetin
- Azap Hg : Hüseyin Gülsevdi
- Khontkar : Onur Dinç
- Ağaçkakan : Burkay Yalnız
- Anıl Piyancı : Anıl Piyancı
- Sansar Salvo : Ekincan Arslan
- Taladro : Abdullah Evgi
- Kaptan : Uğur Koşay
- Gazapizm : AnılAcar
- Lider : Alper Çakıcı
- Aga B : Burak Yelman
- İndigo : Tevfik Koçak
- Elleran Elvis : Tunahan Kurtuluş
- Zeo Jaweed : Tolga Cavit Güner
- Murdoc : Murat İlhan
- Sancak : Yılmaz Erdoğan
- İnfaz : Çağlar Ertürk
- Kezzo : Hüsnü Doğan
- Hidra : Fatih Uslu
- Alef High : Deniz Çağan
- Ados : Adem Oslu
- Beta : Berk Bayındır
- Red : Burak Kaya
- Keişan : Oğuzhan Eroğlu
- Flowart : Oğuz Solmaz
- Contra : Çağdaş Terzi
- Ben Fero : Ferhat Yılmaz
- Veyasin : Emin Yasin Vural
- Ceg : VolkanAyvazoğlu
- Defkhan : Mustafa Hakan Dursun
- No1 : Can Bozok
- Rapozof : Burhan Sarraç
- Xir : Gökdeniz Karakaya
- Canka : Ersin Karadeniz
- Pusat Bigboss : Refik Yiğit
- Server Uraz : Server Uraz
- Medusa : Ayselin Arslan
- Stallker : Oğuzhan Akpınar
- Sehabe : Barış Çetin
- Tankurt Manas : Tankurt Tan
- Fieber : Dağhan Kozanoğlu
- Mestefe : Mustafa Önder Çınar
- Maestro : Berk Karadaş
- Patron : Ege Erkurt
- Stabil : Dagra solmaz
- Grogi : Ahmet Çadır
- Şanışer : Sarp Palaur
- Ezhel : Sercan İpekçioğlu
- Ayben : Ayben Özçalkan Ülkü
- Yener Çevik : Yener Çevik
- Dumanyak : Osman Çınar
- Hayki : Aytuğ Tunal
NOT = Liste tamamen karışık oluşturulmuştur. Yazmayı unuttuğumuz rapçiler varsa yorum bölümünden bizlere bildirebilirsiniz. Teşekkürler.
Sagopa, Ceza ve Fuat üstadları saymazsak benim en beğendiğim rapçi Joker'dir. Peki sizinki kim? Yorum bölümüne yazabilirsiniz...