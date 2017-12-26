Türkav Eskişehir Şubesinden İstişare Toplantısı

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şubesi istişare toplantısını gerçekleştirdi.



Toplantı sonrası Hasan Sezer Başkanlığında Yönetim Kurulu; Mevlüt Dumlupınar, Hasan Çoban, Kemal Duruk, Bahadır Ayas, Nihal Çöken, Musa Tömen, Oğuz Demir ve Selcan Eğilmez'den oluştu. Hasan Sezer yaptığı konuşmada, "Ülkücü Memurları tarih haklı çıkardı. Yıllarca devletin hizmetinde yılmadan çalışan arkadaşlarımız bürokraside daha güzel yerler hak ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR