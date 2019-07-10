Türk YouTuber, Bir TV Kanalından 1.4 Milyon TL Tazminat Alacak

YouTube'un popüler kanalları arasında yer alan 'Deli mi Ne?' adlı kanalın sahibi olan Ali Abdüsselam Yılmaz, bir TV kanalına açtığı tazminat davası sonucunda 1.4 milyon TL tazminat aldı.

15 ay süren davanın sonucunu kanal sahibi, bir video ile paylaştı. TV kanalı sadece yayıncının içeriklerini kullanmakla kalmamış, hakaret içerikli yorumlarda da bulunmuştu. Bu konuşmalar da davaya dahil edildi. Hem telif, hem maddi hem de manevi tazminat davaları birleştirildi.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 72. maddesine göre kişiler, uğradıkları hem maddi hem de manevi zarar için tazminat isteme hakkına sahip. Ayrıca her iki açıdan da zarara uğrayan kişiler, haklarını ihlal eden kişi/kurumların bu ihlalden elde ettiği bütün kazancın kendisine verilmesini talep edebiliyor.

Söz konusu YouTuber, SHOW TV ile mahkemelik olmuştu. Davanın sonucunun açıklandığı videoyu aşağıda bulabilirsiniz.