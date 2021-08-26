Türk yönetmenin bilim kurgu filmi Oscar'a hazırlanıyor
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Türk yönetmenin bilim kurgu filmi Oscar'a hazırlanıyor

Türk yönetmenin bilim kurgu filmi Oscar'a hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Amerika'da yaşayan Türk asıllı yapımcı ve yönetmen Sean GK ile Maxx Oliver, dünyanın sonunu anlatan bir bilim kurgu filmi çekmek için çalışmaya başladığını duyurdu.

Amerika'da yaşayan Türk asıllı yapımcı ve yönetmen Sean GK ile Maxx Oliver, dünyanın sonunu anlatan bir bilim kurgu filmi çekmek için çalışmaya başladığını duyurdu. Bir kısmı Türkiye'de çekilen 'X The End Time 'filminin fragmanının sosyal medya platformlarında yayınlandığı andan itibaren 8 milyonun üzerinde izlendiği açıklandı. Hedeflerinin ise 2023 yılında Oscar'a katılmak olduğu belirtildi.

Türk asıllı Sean GK'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının rol aldığı ifade edilen 'X The End Time 'filminin bilim kurgu tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlandığı açıklandı. Merkezi ABD'de bulunan Newway Film Stüdyoları tarafından hazırlanan ve yapımcılığını Maxx Oliver'ın yönetmen Sean GK ile üstlendiği filmde Costas Mandylor, Kristanna Loken, Tom Didiman, Alix Kermes, Tiffany Rose, Paola Duque, Franky Lankester gibi Hollywood yıldızlarının yanı sıra Türk-Alman oyuncu Wilma Elles'ın da rol aldığı belirtildi. Bilim kurgu türünün son dönemde yapılan güçlü örneklerinden biri olmaya aday olduğu vurgulanan 'X The End 'filminin en büyük hedefi ise 2023 yılında Oscar'a katılmak.

5 SERİLİK FİLMİN İLKİ

Yapım şirketinden edinilen bilgilere göre, Türkiye'de başlayan film çekimleri kasım ayının sonunda Amerika Nevada'da devam edecek. X The End Time, 5 serilik filmin ilki olacak. Kalabalık bir ekibin 1 yıl boyunca yürüttüğü ön hazırlık sürecinin ardından filmin çekim ve montaj takvimi önümüzdeki bir yıl içinde tamamlanacak. Ayrıca filmin 2022'de tüm dünyada aynı anda vizyona girmesi bekleniyor.

BİR BÖLÜMÜ İZMİR'DE ÇEKİLDİ

Çekimlerinin bir bölümü ve ilk yayımlanan dünya prömiyeri fragmanı İzmir ve çevresindeki tarihi mekanlarda yapılan X The End Time filminde, meteor yağmuru sonucu sağ kalan bir avuç insanın var olma mücadelesi anlatılıyor. Filmde ayrıca Seferihisar Antik Teos Kenti, Alanya, Kapadokya, Frigya gibi tarihi mekanlarda yapılan çekimlerle Türkiye'nin az bilinen güzelliklerinin de tanıtılması planlanıyor.

FİLMİN KONUSU

Astroloji uzmanı Lou Diot, gökyüzündeki olağanüstü değişiklikleri fark eder. Diot, Güneşin ve diğer yıldızların yüzeyindeki patlamalar açıkça arttığını gözlemledi.

Dünyanın sonunun yakın olduğuna inanan Lou, bu haberi herkesle paylaşmak ister, ancak tek bir ruhu ikna etmeyi başaramaz. Komşusu AleXis ve arkadaşları bile onun aklını tamamen kaybeden bir deli olduğunu düşünür. İkna olmuş ve kararlı olan Lou, hazırlıklara başlar ve kıyamet gününden hemen önce bir sığınak inşa eder. Gidecek yerleri olmayan Alexis ve alaycı arkadaşları, hayatta kalabilmek için Lou'nun yeni sığınağına saklanmaktan çok mutludur.

Dünya nüfusunun tahminen yüzde 80'i bir günde yok oldu. Kalan insanlar bir kahraman için umutsuz. Alexis, kıdemli bir terör uzmanı olarak ABD ordusuna hizmet etmiş deneyimli bir emekli asker olan babası Larry tarafından büyütüldü. Aldığı eğitimle Alexis kendini umudu geri getirme mücadelesinin içinde bulur.


Türk yönetmenin bilim kurgu filmi Oscar'a hazırlanıyor
Türk yönetmenin bilim kurgu filmi Oscar'a hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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