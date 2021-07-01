Türk yolcular İstanbul Havalimanı'nda da aşılanacak
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Türk yolcular İstanbul Havalimanı'nda da aşılanacak

Türk yolcular İstanbul Havalimanı'nda da aşılanacak
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı tarafından hizmete giren İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi'nde biletlerini ibraz eden Türk yolculara bugünden itibaren koronavirüs aşısı yapılmaya başlanıldı.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından hizmete giren İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi'nde biletlerini ibraz eden Türk yolculara bugünden itibaren koronavirüs aşısı yapılmaya başlanıldı.

Koronavirüsle kapsamıda Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nı aşı merkezini hizmete alarak personellere yönelik aşılama çalışmalarını başlatmıştı. Bugün itibariyle aşı uygulamasının kapsamı genişletilerek Türk yolcular da aşılanmaya başlandı. İstanbul Havalimanı'na girişte biletlerini ibraz eden ve aşı hakkı e-Nabız sistemine tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcular, aşı merkezinde haftanın 7 günü saat 08.00–17.00 saatleri arasında aşılarını olabilecekler.  Böylece İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcular hastaneye gitmeye gerek kalmadan kısa süre içerisinde aşılarını yaptırarak terminalden ayrılabilecek.  Hem gelen hem giden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcular, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda aşıdan ücretsiz olarak yararlanabilecekler.


Türk yolcular İstanbul Havalimanı'nda da aşılanacak
Türk yolcular İstanbul Havalimanı'nda da aşılanacak
Türk yolcular İstanbul Havalimanı'nda da aşılanacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız

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