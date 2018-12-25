Türk Yardım Vakfından Tsunaminin Vurduğu Endonezya'ya Yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'da yaşanan tsunami felaketi sonrası bölgeye yardım gönderdi. İlk etapta felaketten etkilenen 7 bin 500 kişiye yardım edildiği aktarıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'nın Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen ve 429 kişinin hayatını kaybettiği tsunami felaketi sonrası bölgeye iyardım ulaştırdı. İlk etapta felaketten etkilenen 7 bin 500 kişiye yardım edildiği aktarıldı. Yapılan yardım kapsamında mağdurlara barınak malzemesinin yanı sıra gıda ve hijyen paketi dağıtıldı. - JAKARTA

Kaynak: İHA