Türk yapımı oyun Erzurum, 50 bin kullanıcıyı geçti - Haberler
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Türk yapımı oyun Erzurum, 50 bin kullanıcıyı geçti

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Türk yapımı oyun Erzurum, 50 bin kullanıcıyı geçti

2021 Şubat ayında çıkış yapan Erzurum, geçtiğimiz günlerde Erzurum'un geliştirilmesinin sona erdiğini paylaşmıştı. Dün yapılan açıklamada ise 50 bin kullanıcıyı aştığını belirtti.

ERZURUM (Haberler.com) - Geliştiriciliğini ve yayıncılığını Proximity Games'in yaptığı Erzurum, Steam'de 51,097 adet satış yaptığını belirtti.

Erzurum, 10 Şubat 2021 tarihinde çıkış yaptığında ilk 8 saat en çok satan oyun ünvanını kazanmış ve diğer birkaç günlerde ise ilk en çok satanlarda ilk 10'da kalmayı başarmıştı. Ayrıca Erzurum oyunu piyasaya sürüldüğü gün 3448 adet satılmıştır.

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Steam'de 26.7 milyon görüntülenme elde eden Erzurum'un mağazasını 2.6 milyon kullanıcı ziyaret etti ve günlük en yüksek ziyaretçi sayısı ise 148bin ile piyasaya sürüldükten sonraki gün olmuştur.

Ancak, her ne kadar 50 bin kullanıcıyı geçse de Erzurum'un Steam'deki son incelemeleri çoğunlukla olumsuz olarak kayıta geçmiştir. Toplamda 1,509 inceleme yapılan Erzurumun toplam incelemesi ise karışıktır.

Türk yapımı oyun Erzurum, 50 bin kullanıcıyı geçtiErzurum oyununun satıldığı ülkeler

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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