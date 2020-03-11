Türk Veteriner Hekimleri Birliği 66. yılını kutluyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türk Veteriner Hekimleri Birliği 66. yılını kutluyor - Haberler
Malatya, Deprem

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 66. yılını kutluyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 66. yılını kutluyor Malatya'da deprem sonrası özverili çalışan veterinerlere plaket verildi Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 66. kuruluş yılı Malatya'da kutlandı.

11.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:10
Türk Veteriner Hekimleri Birliği 66. yılını kutluyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 66. yılını kutluyor

Malatya'da deprem sonrası özverili çalışan veterinerlere plaket verildi

MALATYA - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 66. kuruluş yılı Malatya'da kutlandı. Programda, Elazığ depremi sonrası Malatya'da deprem bölgesinde ücretsiz olarak çalışan veteriner hekimlere plaket takdim edildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi'nin 66. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Elazığ'ın ardından Malatya'da da bir program düzenlendi. Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Selim Pilten, TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut sivil toplum örgütü temsilcileri, daire müdürleri ve veteriner hekimler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, "Yaşadığımız depremin ardından bizlere moral vermeniz ve yaptığınız çalışmalarla bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.

Sivrice Depreminin ardından Malatya'da şuana kadar 2 bin 865 hayvan ahırında ağır hasar oluştuğunu kaydeden Baruş, "Depremde konutlar zarar gördü vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Ama depremden etkilenen sadece insanlar değildi. Özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların geçim kaynağı olan hayvanlarda telef oldu. Bizde bölgede hayvanları telef olan üreticilerimize toplamda 87 hayvan dağıttık" ifadelerine yer verdi.

Programda 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hayvanların kurtarılmasıyla ilgili hazırlanan sinevizyon da izletilirken depremde hayvanların kurtarılmasına katılan ve ücretsiz tedavilerini üstlenen birliğin üyesi veteriner hekimlere protokol tarafından plaket takdim edildi.

TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, etkinlikle ilgili verdiğim bilgide Sivrice depremi sonrası hem Malatya'da hem de Elazığ'da başlattıkları kampanya ile zarar gören hayvanların bakım ve tedavilerinin ücretsiz yapıldığını anımsattı. Bu kapsamda depremde özverili işe çalışan veteriner hekimlerin yanında olmak ve onlarda teşekkür etmek adına bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Eroğlu, aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı personeline de plaket verdiklerini söyledi.

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği'nin 66. Kuruluş yıl dönümün de kutlandığını belirten Eroğlu, "Birliğimiz 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Türkiye'deki bütün veteriner hekimlerimizi hem yurt içinde hem yurt dışında temsil ediyoruz. Biz kamu hizmeti yapıyoruz. Ülkemizdeki veteriner hekimlerin standartlarının gelişmesi hem de hayvancılığını daha iyi yerlere gelmesi için gayret gösterip projeler üretiyoruz. Bu projeleri de bakanlık yetkililerine paylaşıyoruz" dedi.

Eroğlu, Elazığ ve Malatya depreminin yanı sıra Van'da da yaşanan deprem sonrasında bölgede halen ücretsiz hayvan tedavisi desteklerinin de sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi Haber
ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Galibiyet sonrası Yılmaz Vural fenalaştı! Sahaya ambulans girdi Haber
Galibiyet sonrası Yılmaz Vural fenalaştı! Sahaya ambulans girdi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste '14 gün kuralına' uymadı
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste "14 gün kuralına" uymadı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Muhterem Nur Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Adem Büyük Ersun Yanal Ünal Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Türk Veteriner Hekimleri Birliği 66. yılını kutluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 21:23:14. #1.14#