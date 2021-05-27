Türk ve Yunan heyetleri Edirne'de bir araya geldi
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Türk ve Yunan heyetleri Edirne'de bir araya geldi

Türk ve Yunan heyetleri Edirne'de bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye ile Yunanistan arasındaki hududun yeniden işaretlenmesi amacıyla iki ülke uzmanları Edirne'de bir araya geldi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki hududun yeniden işaretlenmesi amacıyla iki ülke uzmanları Edirne'de bir araya geldi.

Edirne'de iki gün süren toplantılarda Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Hudut Dairesi Başkanı Hakan Özdemir başkanlık ederken, Yunanistan heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Havacılık Dairesi Başkanı Athanasios Leousıs başkanlık etti. Türkiye-Yunanistan kara hududuna ilişkin konularda tarafların görüş, beklenti ve hedeflerinin ele alındığı iki ülkenin uzmanlar düzeyindeki heyetleri arasında 25-27 Mayıs 2021 tarihlerinde Edirne'de görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde her iki heyet tarafından da, ilgili konulardaki görüşlerin karşılıklı olarak değişiminin faydası dile getirilirken, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki iradeye vurgu yapıldı. - EDİRNE

Türk ve Yunan heyetleri Edirne'de bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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