"Türk ve İslam Alemi'nin Ayasofya hayali gerçek oldu"'
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"Türk ve İslam Alemi'nin Ayasofya hayali gerçek oldu"'

Ayasofya'nın ibadete açılmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, "Hepimiz açılması konusunda yıllardır bir beklenti içindeydik.

11.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:19

Ayasofya'nın ibadete açılmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, "Hepimiz açılması konusunda yıllardır bir beklenti içindeydik. Necip Türk Milleti'nin ve İslam Alemi'nin bir hayali daha gerçek oldu" dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmişti. 2 Temmuz'da Ayasofya'nın statüsünün ne olacağını ilişkin Danıştay'da görüşülen duruşma gerçekleştirildi ve karar açıklandı. Kararın ardından Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaparak  ibadete açılan Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını ifade etti.

"BUGÜN HAK KAZANDI, BATIL KAYBETTİ"

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal da, Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında konuştu. Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili 24 Kasım 1934 yılında aldığı Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğini anımsatan Uysal, "Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması her Müslüman gibi bizim de hayalimizdi ve bu hayalin gerçekleşmiş olduğunu görmek hem bir vatansever olarak hem de bir Müslüman olarak hepimizi çok mutlu etti. Yıllardır ülkemiz üstüne oynanan oyunların karşısında bir kere daha güçlü durduğumuz, zincirleri kırdığımız ve şanlı tarihimiz hakkında bağımsız şekilde karar verebildiğimiz gündür bugün. Bugün hak kazandı, batıl kaybetti" dedi.

Levent Uysal şunları söyledi;

"Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması konusunun uzun yıllardır hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde olduğunu biliyorduk. Hepimiz açılması konusunda yıllardır bir beklenti içindeydik. Bu iki güçlü lider sayesinde çok şükür Müslüman Türk Milleti'nin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, Ayasofya'nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. Uzun yıllardır hayal ettiğimiz bu hayali gerçekleştirdikleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye daima minnettar olacağız. Ayasofya Camisi'nin Türk-İslam alemine hayırlı olmasını, bu tarihi ve çok önemli mabedimizde yapılacak ibadetlerin, kılınacak namazların, edilen duaların kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."


Kaynak: DHA

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