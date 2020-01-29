Türk Ve Dünya Gösteri Dünyasında bir ilk!

29.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:16

Cem Eroğlu'nun giremeyenlere yol gösteremeyen "R.C.E Giremedim" izleyenlerin telefonlarını kapatmadığı açık telefon konseptiyle bir stand up gösterisinden çok daha fazlasını sunuyor. Gösteri esnasında seyircilerin telefonlarına gelen aramaları cevaplayan Cem Eroğlu yer yer seyircilerin mesajlarını cevaplıyor ve selfie taleplerini de geri çevirmiyor. Türk ve dünya gösteri hayatında bir ilk olan açık telefon konseptiyle seyirci ve salonda olmamasına rağmen salondaki arkadaşını masumca arayan kişiler bile bu gösterinin bir parçası oluyor.

Her daim girişlere takılıp kalan bir haytanın hayatını anlatan "R.C.E. Giremedim" seyirciyi "Ne anlattı bu, anlamadım" derdi olmadan "Gel, gör, gül, git" konseptiyle eğlenmeye davet ediyor. Girenleri girdiğine gireceğine pişman eden Cem Eroğlu kendi hayatından hikayelere yer verdiği gösterisinde herkesin kendine ait yaşam öyküsünün de panoramasını çiziyor.

Ustalardan Tam Destek

Tiyatro dünyasının en önemli isimlerinden Selçuk Yöntem, Genco Erkal, Rutkay Aziz, Günay Karacaoğlu, Erdal Özyağcılar, Berna Laçin, Onur Saylak, Zeynep Kankonde, Caner Cindoruk ve Melis Birkan gibi birçok değerli isim Cem Eroğlu için yaptıkları güzel paylaşımlarla beğenilerini dile getirdiler.

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan Cem Eroğlu'nun tek perdelik stand up gösterisi "R.C.E Giremedim" 31 Ocak Cuma saat 20:30'da CKM B Salonu'ndaki gösterimleriyle 2020'ye giriş yapıyor. Gösterinin biletleri, Biletix'ten ve salon gişelerinden temin edilebilir.

Kaynak: Bültenler