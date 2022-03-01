Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyeleri devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyeleri devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları, Polonya sınırına getirildi. Polonya üzerinden Türkiye'ye gelecek olan vatandaşlar, kalabalık gruplar halinde araçlarını bekledi. Ukrayna'dan Polonya sınırına getirilen Hasan Tunç isimli Türk vatandaşı gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Tunç, "Ukrayna Kiev'de çalışıyordum. Tam savaşın ortasında. Orada tüm Ukraynalı ve Türk vatandaşları gibi herkes bir kaçış yolu aradı. Kaçış yolu çözüm yolu değil diye düşünüyorum ama yapacak başka da bir şeyimiz kalmamıştı. Bombalar yanımızda patlamaya başladı. Savaşın ilk gününde ben kalkıp işe gidecektim. Birden bombalar patlamaya başladı. Normal bir patlama zannettim çıktım, ancak 10 dakikalık yerden 8 saatte geri dönebildim. 1 günde tüm Kiev boşaltıldı ve ben o gün halkın dayanışmasını, öz güvenini gördüm" dedi.

Bir diğer Türk vatandaşı Hidayet Küçüksönmez, "Kiev'de ikamet ediyorum 8 aydır. Yeni bir firma kuruluşu ile birlikte başladığımız ticaret hayatımızı güzel bir işle taçlandırmak üzereyken bir anda Rusya-Ukrayna olayları patlak vermeye başladı. Bize Türkiye'den uyarılar verilmeye başlandı. Dediler ki, kısa zamanda orayı terk edin. Orası sıkıntılar yaşayacak. Fakat biz maddiyattan çok ülkeye güvendik. Son dakikaya kadar biz bu işin olmayacağına inandık. Burada kaldık. Biz evimizin 50 metre ilerisinde bir aracın tarandığını ve insanların öldüğünü, yaralıların olduğunu duyduk. Misafirlerimizle otururken hemen buradan ayrılmaya karar verdik" diye konuştu. Türk vatandaşı Kürşat Tırpan ise Ukrayna'da yaşadıkları ile ilgili, "Aslında Japonya'da yaşıyordum. Buraya bundan 4 ay önce ticaret amaçlı gelmiş bulunmaktayım. Güzel hayallerle buraya geldik ama en kısa zamanda da çöpe attık. Japonya'dan gelip burada böyle bir durumla karşılaşmak beni de ailemi de yıpratmış durumda. En çok üzüntü duyduğum şey Ukrayna gibi bir ülkenin Rusya ile kardeş bir ülke ile böyle seviyelere gelmesi. Tek isteğim bundan sonra dünyada hiçbir ülkede böyle şeylerin yaşanmaması. Ümit ederim ki Ukrayna'da en kısa zamanda eski günlerine kavuşur" ifadelerini kullandı. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika