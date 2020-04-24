Türk vatandaşlarının Los Angeles'tan tahliyesi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'den Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, Los Angeles'tan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferlerle yurda getiriliyor.
24.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:47
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'den Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, Los Angeles'tan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferlerle yurda getiriliyor. Vatandaşlar, tahliye kapsamında Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na geldi.
Kaynak: AA