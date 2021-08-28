Türk VALORANT ve LoL hile sitesine Riot Games dava açtı
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Türk VALORANT ve LoL hile sitesine Riot Games dava açtı

Türk VALORANT ve LoL hile sitesine Riot Games dava açtı
Playerbros - Haberler | Gamegar

League of Legends ve VALORANT hileleri satan Türk hile sitesine dava açıldı ve site kapatıldı.

Türk VALORANT ve LoL hile sitesine Riot Games tarafından dava açıldı.

Twitter'da AntiCheatPD'nin habere göre bir Türk hile sitesi Riot Games'in açtığı dava yüzünden sitelerini kapatma kararı aldı.

Paylaşılan haberin çevirisi şu şekilde: "Riot, League of legends ve Valorant ürünlerini satan bir Türk dolandırıcı örgütüne dava açtı. Site topluluğunu kapattı ve ürünleri satmayı bıraktılar."

Bahsi geçen hile sitesinin bir Türk hile sitesi olduğu söylenirken, bu sitede League of Legends ve VALORANT hilelerinin olduğu söylendi. Sitelerini kapatma kararı alan hile sitesi yöneticisi, topluluğun discord adresinde sitelerini kapatma kararı aldıklarını, Riot Games tarafından kendilerine dava açıldığını ve bundan sonra ürün satmayacaklarını söyledi. Kapatılan hile sitesinin ismi ise paylaşılmadı.

Kaynak: Playerbros

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