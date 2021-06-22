Türk temsilcimiz SANGAL, XANTARES'li BIG ile karşı karşıya geliyor!
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Türk temsilcimiz SANGAL, XANTARES'li BIG ile karşı karşıya geliyor!

Türk temsilcimiz SANGAL, XANTARES'li BIG ile karşı karşıya geliyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Counter Strike: Global Offensive bu akşam büyük bir mücadeleye sahne oluyor. ESEA Premier Sezon 37'de bugün Türk oyunculardan oluşan temsilcimiz SANGAL Esports, XANTARES'li BIG ile karşıya karşıya geliyor. SANGAL vs BIG maçı ne zaman? SANGAL - BIG maçı nereden izlenir? İşte detaylar!

ESEA Premier Sezon 37 Çeyrek Final karşılaşması, eski dostları karşıya karşıya getiriyor. Türkiye'yi temsilen turnuvada yer alan SANGAL Esports, Space Soldiers zamanlarından eski takım arkadaşları XANTARES ile karşıya karşıya gelecek. Almanya merkezli BIG organizasyonun formasını giyen XANTARES, turnuvalarda gösterdiği performanslarla göz dolduruyor. İki takım birbiriyle ilk kez karşılaşacak. Bu yüzden ilk haritada sakin oyunlar izleyebiliriz.

SANGAL Esports HLTV en iyi takım listesinde 50. sırada bulunurken, bir ara aynı listede zirvede olan BIG, şu an 9. sırada yer alıyor.

Alman temsilcisi BIG'in, en çok Vertigo haritasında güçlü olduğu biliniyor. Vertigo'da son yaptığı 12 karşılaşmada %83'lük bir kazanma oranına sahip oldukları görülüyor. Temsilcimiz SANGAL cephesinin ise en güçlü olduğu harita Inferno. Infero haritasında oynadığı 27 karşılaşmada %77'lik bir galibet oranı yakalayan temsilcimiz, bu haritada BIG ekibinden daha üstün görünüyor.

Peki, SANGAL - BIG arasında yapılacak Çeyrek Final karşılaşması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Haberin devamında...

SANGAL - BIG MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

EASA Premier Sezon 37 Çeyrek Final karşılaşmasında karşı karşıya gelecek SANGAL Esports - BIG mücadelesi bugün Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak. Karşılaşmada saatine birkaç dakika kala harita yasaklamaları ve seçme aşaması gerçekleşecek. Mücadeleden galip ayrılan ekip Upper Yarı Final'de BLINK - Sinners maçını galibi ile karşılaşacak.

SANGAL - BIG MAÇI NEREDEN İZLENEBİLİR?

SANGAL Esports ve BIG'i karşı karşıya getirecek Çeyrek Final mücadelesi Twitch üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Temsilcilerimizin rekabet edeceği bu zorlu mücadeleyi Türkçe olarak Rootthegamer ve r0wincyy Twitch kanallarından takip edebilirsiniz.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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