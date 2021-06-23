Türk temsilcimiz SANGAL, XANTARES'li BIG'i geçemedi! Twitch'te yayınlanan karşılaşma izlenme rekorları kırdı!
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Türk temsilcimiz SANGAL, XANTARES'li BIG'i geçemedi! Twitch'te yayınlanan karşılaşma izlenme rekorları kırdı!

Türk temsilcimiz SANGAL, XANTARES'li BIG'i geçemedi! Twitch'te yayınlanan karşılaşma izlenme rekorları kırdı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

CS:GO ESEA Premier Sezon 37 Çeyrek Final mücadelesi, eski takım arkadaşlarını karşı karşıya getirdi. XANTARES karşılaşma öncesi SANGAL hakkında açıklamalarda bulunarak izleyicilerin gönlünü bir kez daha kazandı. Türk temsilcimiz SANGAL Esports, XANTARES'li BIG arasında gerçekleşen mücadele Twitch'te izlenme rekoru kırdı!

ESEA Premier Sezon 37 Çeyrek Final karşılaşmasında mücade edelen Sangal Esports ve Alman temsilcisi BIG'e karşı iyi başladığı maçın sonunu getiremedi. Sangal ile BIG karşılaşmasının kazananı 2-1'lik skorla BIG oldu. Twitch'te birçok kanalda canlı olarak yayınlanan karşılaşma, sadece tek bir kanalda bile 376.000 canlı izlenme sayısına ulaştı.

XANTARES, SANGAL'I TUTUN DEDİ

Türkiye'ye CS:GO arenasında birçok başarı getiren "Space Soldiers" ekibinde takım arkadaşı olarak oynayan ve ülkemize esporu tanıtan oyuncular bu kez karşı karşıya gelmiş oldu. XANTARES maçtan bir gün önce yaptığı Twitch yayınında bir takipçisinin "Sangal'ı mı yoksa BIG'i mi tutmalıyız" sorusuna cevaben "Tabiki Sangal'ı tutacaksınız" demişti.

Maça geçecek olursak; karşılaşmanın ilk haritasını seçme hakkını kazanan Sangal, favori haritası olan Inferno'yu seçti. Inferno haritasına gayet kontrollü ve sakin bir oyunla başlayan Türk temsilcimiz, karşılaşmada yakaladığı farkın erimesine izin vermedi ve ilk maçı 16-10 kazanmış oldu.

Harita seçme sırası Alman temsilcisi BIG'e geldiğinde, onlarda favori haritaları Vertigo'yu seçtiler. Mücadele sırasında ön plana çıkan tabseN ve tiziaN, gösterdikleri performans ile maçı BIG'e kazandırdı ve karşılaşma 1-1'e gelmiş oldu.

Son harita olarak seçilen Mİrage haritasında Sangal'ın daha favori olduğu düşünülüyordu. Ancak, haritaya ağırlığını koyan Türk yıldızımız XANTARES, mücadelenin başından sonuna kadar bu üstünlüğünü devam ettirdi ve maçı 2-1'lik skorla Alman temsilcisine kazandırmayı başardı.

3 maçlık serinin MVP'si ise dengeli bir istatistik oranı yakalayan, 1.21 ratinge sahip TabseN oldu.

Türk temsilcimiz SANGAL, XANTARES'li BIG'i geçemedi! Twitch'te yayınlanan karşılaşma izlenme rekorları kırdı!
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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