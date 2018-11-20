Türk Telekom, Fransa Ekibine Yenildi
Ankara'da oynanan karşılaşmada Türk Telekom, Fransa'nın Ldcd Asvel takımına 78-83 mağlup oldu.
Ankara'da oynanan karşılaşmada Türk Telekom, Fransa'nın Ldcd Asvel takımına 78-83 mağlup oldu.
Salon: Ankara Hakemler: Carlos Cortes, Josip Radojkovic, Mykola Ambrosov Türk Telekom: Landesberg 18, Yunus Sonsırma 2, Gabriel 13, Campbell 9, Stimac 15, Redding 19, Can Akın, Kaya Peker 2, Serhat Çetin, Metin Türen, Polat Kaya LDLC Asvel: Maledon, Kalnietis 11, Noua 8, Buckner 5, Lighty 10, Bilan 23, Nelson 13, Slaughter 13 1. periyot: 25-16 Devre: 38-45 3. periyot: 60-67
(Cem Geçim/İHA)