Türk tasavvuf musikisinin özel eserleri Mamak'ta yankılandı - Haberler
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Türk tasavvuf musikisinin özel eserleri Mamak'ta yankılandı

Türk tasavvuf musikisinin özel eserleri Mamak'ta yankılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mamak Belediyesi, sanat etkinlikleri kapsamında, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde, Türk tasavvuf musikisinin en özel eserlerinin yankılandığı dinletide Grup Dergah izleyicilerden tam not aldı.

Mamak Belediyesi, sanat etkinlikleri kapsamında, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde, Türk tasavvuf musikisinin en özel eserlerinin yankılandığı dinletide Grup Dergah izleyicilerden tam not aldı.

Mamak Belediyesi, yeni yılın ilk sanat etkinliğinde vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde, Türk tasavvuf musikisinin en özel eserlerinin yankılandığı dinletide Grup Dergah izleyicilerden tam not aldı. İlahilerin en güzel örneklerinin sunulduğu konsere Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Molla Ali Çetin, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Bu gece Grup Dergah'a ve bu muhteşem gece için teşekkür ediyoruz. Mamak'ı müziğin ve kültürün başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. - ANKARA

Türk tasavvuf musikisinin özel eserleri Mamak'ta yankılandı

Türk tasavvuf musikisinin özel eserleri Mamak'ta yankılandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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