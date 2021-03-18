Türk Tarih Kurumu'ndan "Çanakkale" paylaşımı
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Türk Tarih Kurumu'ndan "Çanakkale" paylaşımı

18.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:34
Türk Tarih Kurumu'ndan

Türk Tarih Kurumu, sosyal medya hesabından "Çanakkale'de Savaşanlar Dediler Ki" isimli kitaptan bölümlerin yer aldığı videolar paylaştı.

Türk Tarih Kurumu, sosyal medya hesabından "Çanakkale'de Savaşanlar Dediler Ki" isimli kitaptan bölümlerin yer aldığı videolar paylaştı.

Türk Tarih Kurumu (TTK), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından "Çanakkale'de Savaşanlar Dediler Ki" isimli kitaptan bölümlerin yer aldığı videolar paylaştı. Savaşta yaşadıklarını anlatanların gerçek yaşam hikayelerinden bölümlerin yer aldığı kitap, okurlarına o anları adeta yaşatıyor. Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ali oğlu Mehmet Çavuş'un yaşadığı bir anısını anlattığı bölüme de yer verildi. Mehmet Çavuş'un anılarının yer aldığı paylaşımda, "Güneş vardı. Yüzbaşımız mecruh gitmişti. Hayri Efendi de şehit düşmüş idi. Emir üstüne yine Domuz Deresi'ne indik. Oradan hücum ettik. Hücum edince düşmanla hepimiz birbirimize karıştık; karışınca benim karşıma bir Fransız zabiti geldi. Tüfeğimin ucunda süngüm takılı olduğu halde tüfeğimi attım. Yani kurşunla vurdum. Çünkü tüfeğim doluydu. O zabit de tam benden yana geliyordu. Velakin pek de yanaşmak istemiyordu. Sonra bizim mermi isabet edince o düştü. Belinde loververi (revolveri) varmış. Sonra ben üstüne varırken kendisi loververi bana attı. Loververi atınca sol kolumdan vurdu. Dabancasının kurşunu epeyce öbür tarafından geçip de pek zarar vermedi. Onların kendi askerleri de bir iki geriye kaçtı, bir ikilerini de geberttiler. Bizim askerlerden düştü birki kaç tane şehit. Loververini aldıktan sonra kurşunların yedisini de leşine boşalttım" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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