Türk takipçisi, Zaharova'yı dağ lalesine benzetti
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Türk takipçisi, Zaharova'yı dağ lalesine benzetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın paylaşımının altına yorum yapan Türk takipçisi, Zaharova'yı dağ lalesine benzetince ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Türk takipçisi, Zaharova'yı dağ lalesine benzetti
22.07.2020 09:10 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:25

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın paylaşımının altına yorum yapan Türk takipçisi, Zaharova'yı dağ lalesine benzetince ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Özellikle Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşadığı politik gerginlikler sırasında sık sık ekran karşısına geçerek ABD'ye sert mesajlar veren bir o kadar da ülkesinde güzelliği nedeniyle sıkça konuşuna Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ile bir Türk takipçisi arasında ilginç bir diyalog gerçekleşti. Zaharova kişisel sosyal medya hesabından bir gül fotoğrafı paylaşarak, "Bugün neyiniz var? Aralarından yükseldi" mesajını paylaştı. Bu mesajın altına bir Türk takipçisi yorum yazarak, "Sen dağ lalesi gibi güzelsin" mesajını bıraktı. Zaharova ise önce İngilizce, "Nasıl bir şey" diye sordu ardından sorusuna Rusça devam ederek, "Nasıl bir şey dağ lalesi, neye benziyor?" diye sorusunu tamamladı.

Zaharova'nın bu sorusuna cevap veren Fatih Uçar isimli Türk takipçisi dağ lalesi fotoğrafı paylaşarak Zaharova'nın sorusunu cevapladı. İkilinin sosyal medya üzerinden yazışması kısa sürede büyük ilgi topladı. Birçok Rus sosyal medya takipçisi ikilinin yazışmalarının ekran görüntülerini paylaşarak Türk takipçinin Zaharova'ya iltifatlarını Türk erkeğinin centilmenliği olarak yorumladı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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