Türk Tabipleri Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kapatılmasını istediği Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, "Bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız!" ifadeleri kullanıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,Türk Tabipleri Birliği'nin bir an önce kapatılması ve yöneticileri hakkında adli işlem yapılması gerektiğini söylemişti. Türk Tabipleri Birliği ise Bahçeli'nin açıklamalarına, "Biz hekimiz, Biz Türk Tabipler Birliği'yiz. Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates'ten, Bergama'lı Galenos'tan bu yana burada, bu topraklardayız. Bu topraklarda binlerce yıldır 'iyi hekimlik' yaptık, yapıyoruz ve yapacağız" yanıtını verdi.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İyi ki TTB var. Ama daha da önemlisi; İyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki - etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var. Biz hekimiz, Biz Türk Tabipler Birliği'yiz. Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates'ten, Bergama'lı Galenos'tan bu yana burada, bu topraklardayız. Bu topraklarda binlerce yıldır 'iyi hekimlik' yaptık, yapıyoruz ve yapacağız."