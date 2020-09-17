Türk Tabipleri Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Tabipleri Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kapatılmasını istediği Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, "Bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız!" ifadeleri kullanıldı.

17.09.2020 00:29 | Son Güncelleme: 17.09.2020 00:40

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,Türk Tabipleri Birliği'nin bir an önce kapatılması ve yöneticileri hakkında adli işlem yapılması gerektiğini söylemişti. Türk Tabipleri Birliği ise Bahçeli'nin açıklamalarına, "Biz hekimiz, Biz Türk Tabipler Birliği'yiz. Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates'ten, Bergama'lı Galenos'tan bu yana burada, bu topraklardayız. Bu topraklarda binlerce yıldır 'iyi hekimlik' yaptık, yapıyoruz ve yapacağız" yanıtını verdi.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İyi ki TTB var. Ama daha da önemlisi; İyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki - etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var. Biz hekimiz, Biz Türk Tabipler Birliği'yiz. Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates'ten, Bergama'lı Galenos'tan bu yana burada, bu topraklardayız. Bu topraklarda binlerce yıldır 'iyi hekimlik' yaptık, yapıyoruz ve yapacağız."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs vakalarına dikkat çekmek ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak amacıyla bir hafta boyunca siyah kurdele takacağını duyuran Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) yüklenmişti. TTB'yi "ihanet oluşumu" olarak niteleyen Bahçeli, açıklamasında "Derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" demişti.

Türk Tabipleri Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Deniz Seki Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Vedat Muriqi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Marcel Tisserand
Daha Fazla Erkek Meriç Bursa Karar
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Tabipleri Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 00:39:35. #1.15#
title