Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, hayatın ne zaman normale döneceğine ilişkin, "Bizim ekiplerimiz var, onların söylediği 9 haftayı bulur" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'e konuşan Adıyaman, hayatın 9 haftalık bir süreçte normale döneceğini öngördüklerini söyledi.

"VİRÜS VARKEN DE NEGATİF VEREBİLİYOR"

Adıyaman, "Koronavirüs testin duyarlılığı yüzde 55-60, yani yüzde 40 oranında 45 oranında yalancı negatif verebiliyor. Virüs varken de negatif verebiliyor. Onun için zaten tekrarlanıyor bunlar, hatta ikinci testte de bazen negatif gelebiliyor. Dolayısıyla bunlar hesaplanırken en azından klinik olarak Kovid tedavisi yapılan ve radyolojik olarak biz de tomografi kullanımı çok sağlıklı değildir ama burada işe yaradı. Çok kullanılıyor. Test negatif gelmesine rağmen Kovid tanısı almış hastaların da ilave edilmesi hasta sayısını artıracaktır."

"BASKILAMA YÖNTEMİ UYGULANMASI LAZIM"

Baskılama yöntemi olması gerektiğini ifade eden Adıyaman, "Bir yandan siz 65 yaş üstünü ve 20 yaş altını sokağa çıkma yasağı veriyorsunuz, sonra bir gün bir genelgeyle 18-20 yaş arası çalışanları tekstil ve tarımda çalışan, inşaatta çalışanları çıkabilir diyorsunuz. Baskılama yöntemi yapılması lazım artık. Bir strateji olarak bunun uygulanması lazım. Onun için de hayatı birazcık yavaşlatmak gerekiyor. Siz hem insanlara dışarı çıkmayın derseniz hem de milyonlarca İstanbullu ya da Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca insan, 18-20 yaş arası genç ya da 20-65 yaş arası olan orta yaşlı insanlar dışarı çıkıp çalışırlarsa bu salgını önlemeniz mümkün değil" diye konuştu.

HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

"Hayat ne zaman normale döner?" sorusuna Adıyaman, "Bizim danışmanlarımız var, uzmanlık derneklerinden, ekiplerimiz var; onların söylediği '9 haftayı bulur' diyorlar, bir plato çizmesi için" yanıtını verdi. Adıyaman şöyle devam etti:

"İlk defa bir Koronavirüs pandemisiyle karşılaşıyor insanlık. Dolayısıyla tam nasıl bir virüsün nasıl bir yol izleyeceğini tam bilemiyorlar. Burada bilgi eksikliği var. Onun için diğerlerinden farklı olabilir. Normal şartlar altında yaz ayına gelirken sönümlenirdi, ufak tefek şeyler kalırdı ama bunu bilemiyorlar onun için de bizim arkadaşlarımız bunun 9 haftaya hatta 11 haftaya kadar uzayabileceğini söylüyorlar. Bunu zaman gösterecek."