Türk Siyasi Hayatında Adnan Menderes" Sempozyumu

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Türkiye'nin tarihi önemi büyük bir zaman dilimi içinde olduğunu belirterek "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde bize Afrin zaferini armağan eden şanlı ordumuza minnetlerimizi sunuyorum. Tarihi anlar yaşıyoruz, tarihi zamanlar içerisindeyiz." dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Müdürlüğü tarafından Atatürk Kongre Merkezi'nde "Türk Siyasi Hayatında Adnan Menderes" isimli sempozyum düzenlendi.

Sempozyumun açılışını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, göreve ilk geldiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Üniversiteyi Adnan Menderes'in adına layık bir hale getir" dediğini aktararak, bunun için çalıştıklarını söyledi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger adına sempozyum düzenlenen merhum Adnan Menderes'in verdiği mücadelenin başlı başına incelenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Adnan Menderes bu milletin içinden çıkmış bir adam. Bu milletin dokusuyla uyumlu bir insan. Bu milletin bizatihi bağrından çıkmış, bütün değerlerine sahip, bu milletin değerlerini ikame etmeye çalışan ve belki de uzaklaştırılmaya çalışılan değerleri tekrar bu millete iade etmeye çalışan bir şahsiyet. Bu milletin gönlünde müstesna bir yer tutmuş biri." diye konuştu.

Afrin zaferi

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Refik Turan, Aydın'dan çıkan tarihi şahsiyetlere değinerek "Aydın'ı sevmeye, muhabbet duymaya ve Aydın'a gelmeye de mecburuz. Adnan Menderes son derece nazik bir adam, latif bir şahsiyet ve her kelimesinde ipek gibi bir yumuşaklık var. Bu adam nasıl başbakan olmuş diyorsunuz. Tarihi gerçeklik onu başbakan yapıyor, önümüzde duruyor. Tarihe o bir lider olarak geçiyor. Hakkıyla bir lider." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde bize Afrin zaferini armağan eden şanlı ordumuza minnetlerimizi sunuyorum. Tarihi anlar yaşıyoruz, tarihi zamanlar içerisindeyiz. Belki gençlerimiz bunu çok idrak etmeyebilirler ama zaman geçtikçe, biz de bir zafere tanıklık yaptık diye çocuklarımıza torunlarımıza anlatacağımız anlar bunlar."

Sempozyumun ardından Menderes'in fotoğraflarının ve döneme ait gazete kupürlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.